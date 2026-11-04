La investigación trata de esclarecer las presuntas agresiones y conductas vejatorias que habrían sufrido los niños, de hasta tres años, durante su estancia en la escuela infantil de Pozuelo

Denuncian más de 1.800 agresiones a los niños de la 'escuela infantil de los famosos de Pozuelo' investigada por malos tratos

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Pozuelo de AlarcónLa jueza que investiga los presuntos malos tratos a menores en la escuela infantil Pecas de Pozuelo de Alarcón ha ampliado a nueve el número de personas investigadas en la causa, entre ellas dos directoras del centro y siete educadoras, según han informado a fuentes jurídicas.

La investigación trata de esclarecer las presuntas agresiones y conductas vejatorias que habrían sufrido los niños, de hasta tres años, durante su estancia en la escuela infantil.

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Más de 1.800 episodios de presuntas agresiones y actos denigrantes

La ampliación supone un nuevo avance en una instrucción que hasta ahora afectaba a siete personas. Las nueve investigadas son dos directoras y siete educadoras que trabajaron en la escuela infantil, por su presunta implicación en los hechos o por su relación con el trato dispensado a los menores.

Por otro lado, las acusaciones particulares que representan a las familias han identificado más de 1.800 episodios de presuntas agresiones y actos denigrantes tras examinar aproximadamente dos meses de grabaciones de las cámaras de seguridad del centro.

Los abogados han localizado centenares de nuevas secuencias que han puesto en conocimiento del juzgado mediante distintos escritos. Entre las conductas descritas figuran presuntos golpes, zarandeos y actuaciones bruscas con los pequeños, además de comportamientos que las familias consideran vejatorios, como tirar los chupetes al suelo para después dárselos a los niños o utilizar elementos sucios durante su higiene.

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La cifra de episodios identificados por las acusaciones contrasta con la petición de la Fiscalía de limitar a 110 los hechos objeto de investigación. El Ministerio Público considera necesario individualizar las conductas atribuidas a cada una de las investigadas y concretar las posibles víctimas para garantizar el derecho de defensa.

La jueza había ampliado inicialmente hasta unos 350 los episodios investigados, una decisión que fue recurrida por una de las defensas y a cuyo recurso se adhirió la Fiscalía. Las acusaciones, entretanto, han continuado examinando las imágenes y reclamando que se incorporen nuevas secuencias a la causa.

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Una denuncia de una trabajadora en prácticas

La investigación arrancó a raíz de la denuncia de una trabajadora en prácticas de la escuela infantil, que alertó de los presuntos malos tratos y aportó grabaciones realizadas clandestinamente en las instalaciones. Posteriormente, la Policía Nacional analizó tanto esos vídeos como las imágenes de las cámaras de seguridad del centro.

Las pesquisas permitieron detectar presuntas agresiones, zarandeos, humillaciones y situaciones en las que los menores, de muy corta edad, supuestamente no recibían la atención necesaria por parte de las cuidadoras.

En junio de 2024, la Audiencia Provincial de Madrid avaló la validez de las grabaciones y ratificó la orden de alejamiento de dos de las trabajadoras respecto al centro infantil. Los magistrados consideraron que las imágenes permitían identificar a las empleadas y apreciar actuaciones bruscas con los niños, especialmente durante la siesta.

La causa investiga posibles delitos de trato vejatorio, lesiones y omisión del deber de socorro, entre otras infracciones penales. En el procedimiento figuran 21 menores, de hasta tres años, como posibles víctimas.

La escuela infantil Pecas cerró sus puertas en febrero de 2024 después de que el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón detectara irregularidades urbanísticas y construcciones destinadas a impartir clases sin la correspondiente licencia.