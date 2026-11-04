Redacción Galicia 04 NOV 2026 - 12:31h.

El director del IES Xosé Neira Vilas en Oleiros fue denunciado primero y unos días después denunció una presunta agresión

Galicia aumentará las sanciones a alumnos por faltas muy graves como el acoso y también a quienes ataquen a docentes

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A CoruñaEl familiar de un alumno fue denunciado por presuntamente agredir al director de un instituto ubicado en la localidad de Oleiros (A Coruña), según han confirmado fuentes de la Guardia Civil a Europa Press.

En concreto, los hechos que ya investigan los agentes se produjeron el viernes 30 de octubre en el IES Xosé Neira Vilas, situado en la calle con el mismo nombre. La víctima interpuso la denuncia este lunes 2 de noviembre.

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Sin embargo, este dirigente del centro educativo de secundaria también fue denunciado primero, justo el día en el que ocurrió todo, tal y como han detallado desde el instituto armado.

Ya están tomando declaraciones a los testigos para tratar de aclarar qué sucedió y los motivos de la disputa entre ambas partes. Mientras tanto, la Xunta de Galicia ha rechazado "cualquier tipo de comportamiento violento" en las aulas.

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"Debemos actuar con contundencia", señala el Gobierno gallego

Con la intención de "preservar el buen clima" en las clases, que es "una prioridad" del Gobierno gallego, han señalado que "mientras exista un solo caso" de agresiones o violencia, deben "actuar con contundencia".

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Según los "datos de las últimas encuestas realizadas, los centros educativos gallegos son seguros". También porque cuentan con "medidas como el plan contra el acoso, los puntos naranja o la formación específica para profesores".

A pesar de ello, la Xunta de Galicia todavía va a "reforzar más" tal materia con "un nuevo paquete de acciones para seguir fortaleciendo el respeto, la responsabilidad y la convivencia en las aulas a nivel integral".

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Ha avanzado que estas nuevas actuaciones se materializarán en la Ley de acompañamiento a los Presupuestos 2027, a través de la cual se actualizará la normativa vigente, como son la Ley y el Decreto de Convivencia.

Aumento de sanciones a acosadores y tipificación de agresiones a docentes

Entre las novedades se incluye la "intensificación de las sanciones para el alumnado que cometa faltas de carácter muy grave como el acoso y el ciberacoso; y también si tipifican, por primera vez, las agresiones a los docentes, una medida pionera en toda España".

Las primeras a estudiantes buscan aumentar "la protección" de las víctimas, por lo que se atajarán "las nuevas formas de conflictividad" para responder ante ellas con mayor eficacia.

Se dividirán en conductas leves, graves y muy graves. Estas últimas, las de mayor gravedad, podrían suponer "la suspensión de asistencia al centro por períodos más amplios o el cambio definitivo de grupo, por ejemplo", ha detallado.

En cuanto a ataques a profesores, habrá un nuevo régimen administrativo de sanciones para que conlleven consecuencias económicas, según sea el hecho violento, "compatible con posibles responsabilidades civiles o penales".

Hasta 15.000 euros de multa por conductas muy graves

Las multas van desde los 300 euros por infracciones leves hasta los 15.000 euros por cometerse infracciones muy graves, tal y como ha precisado el Gobierno autonómico.

En el caso concreto de situaciones de acoso y ciberacoso se establece, con carácter general, el cambio de centro en las enseñanzas obligatorias o la pérdida del derecho a continuar escolarizado.

Unas medidas que afectarán directamente a la persona autora o responsable de la conducta. "Podrá extender sus efectos a la imposibilidad de realizar una nueva matrícula en el centro", ha advertido la Xunta.

Prevenir comportamientos de control, discriminación o violencia

Por otra parte, han incidido además en que se actuará en el campo de la prevención a través del Plan de coeducación cuya finalidad es "educar en el respeto a la dignidad y en la libertad de cada persona".

El objetivo de ello es "fomentar las relaciones basadas en el buen trato y en la responsabilidad y prevenir comportamientos de dominio, control, discriminación o violencia" contra los estudiantes.