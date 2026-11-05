Celia Molina 05 NOV 2026 - 11:07h.

El viernes 6 de noviembre se estrena 'Fiesta Pägana', la biopic que narra el ascenso a la fama del grupo de heavy metal Mägo de Oz

El líder de Mägo de Oz, Txus di Fellatio, acusa de "traición" a sus compañeros, Rafa Blas e Ix Valieri: "Fuera del grupo hace mucho frío"

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Lo que, en principio, iba a ser un estreno lleno de nostalgia, se ha convertido en el epicentro de un nuevo enfrentamiento entre los miembros del grupo Mägo de Oz, con su fundador, Txus di Fellatio, a la cabeza. Este viernes 6 de noviembre, se estrena en España 'Fiesta Pägana', la película dirigida por Álvaro Brechner que narra el nacimiento y vertiginoso ascenso de la mítica banda de los años 80, así como la gestión de la fama que sus peculiares miembros hicieron en la cumbre de su éxito.

Cierto es que, en el film, además de situar a Fellatio como el genuino creador de un grupo que fusionó magistralmente el heavy metal con el folk celta, también muestra su controvertido comportamiento, las montañas de cocaína que corrían por sus fiestas y las fuertes tensiones internas que se vivieron antes de la salida del primer vocalista, José Andrëa.

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Sospedra, Roberto Álamo y Antonio Dechent, en el reparto

El traslado a la ficción documental sobre estos conflictos, en los que Txus era el principal protagonista, ha molestado al batería que se ha posicionado totalmente en contra del apoyo al estreno de la película. En verano de este mismo año, di Fellatio demandó a la productora de 'Fiesta Pagäna' por haber usado la característica tipografía del grupo para su cartel, si bien, ésta se defendió alegando que ese diseño no estaba registrado específicamente para este uso comercial.

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En la cinta, Adrián Lastra se encargará de dar vida al controvertido Txus y Guillermo Furiase, hijo de Lolita, debutará como actor en el papel del violinista Mohamed (Carlos Pietro). Adriá Mondaray interpretará al primer cantante, José Andrëa, que abandonó la banda en el año 2011 tras sufrir graves problemas en su voz y no superar las diferencias con sus compañeros.

Todo ello, contado desde un punto de vista humorístico, perfecto para contar anécdotas (no sabemos si verídicas) como aquella vez que la banda se confundió y se metió en una limusina que no era para ellos y que les llevó, por error, al otro lado del país.

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Txus di Fellatio acusa de "traición" a sus compañeros

Justo esta semana, a pocos días del estreno, Txus di Fellatio ha publicado una extensa carta en sus redes sociales, en la que ha acusado de "traición" a Ix Valieri y al actual cantante de Mägo de Oz, Rafa Blas. El batería no acepta que, de forma individual, sus compañeros hayan participado -con un tema inédito - en la banda sonora de una película que él no aprueba y señala que, por su culpa, tuvieron que suspender un concierto en Milán, ya que IX y Rafa se ausentaron para ir a una de las premieres de la cinta.

"Tenéis un proyecto paralelo llamado ON al que le estáis dando prioridad, menospreciando a la banda que os ha dado estabilidad y reconocimiento internacional del que yo nada sabía y del que he tenido conocimiento por la prensa”, espetó el líder en el texto para luego asegurar que “jamás me he negado a que ningún componente de Mägo de Oz tenga proyectos paralelos”.

"Es profundamente injusto y de un desagradecimiento enorme maltratar a la banda que os dio el soporte para que os conocieran. El verdadero trabajo en equipo no consiste en sumar egos que compiten por el protagonismo, sino en restar individualismos para que la música y el colectivo prevalezcan", añadió di Fellatio, invitándoles a reflexionar sobre su actitud de cara a su próxima gira, pero recordándoles que "fuera de Mägo de Oz hace mucho frío".