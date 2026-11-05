Algunos usuarios han denunciado las incidencias técnicas este jueves entre Madrid y Badajoz y Almería y Granada

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Una incidencia técnica ha obligado este jueves a retrasar 68 minutos la salida de un tren Alvia que conectaba Madrid con Extremadura. Renfe se ha visto obligada a sustituir el tren inicial por otro para realizar el recorrido. También en Almería, los viajeros que iban hoy a Granada han tenido que realizar su trayecto en autobús por la detención del tren en la vía.

En concreto, tal y como ha informado ‘El Periódico de Extremadura’, un viaje programado este jueves a las 16:17 horas y con llegada a Badajoz a las 21:15 horas, ha sufrido un retraso de una hora y ocho minutos, teniendo que realizarse finalmente el trayecto en otro tren.

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Fuentes de Renfe confirmaron al citado medio que la demora se ha debido a una incidencia técnica por la que ha sido necesario cambiar el tren. Los viajeros han recibido un correo electrónico en el que la operadora informaba de una demora aproximada de 68 minutos.

“Si en España está mal el tren, en Almería es un drama”

También en Almería se han registrado problemas en la comunicación ferroviaria con Granada. Después de que quedara interrumpida la conexión con Madrid por el accidente de Urda, en Toledo, la ciudad solo tiene una comunicación directa con Granada.

Las incidencias han afectado en la mañana de este jueves al tren que debía salir a las 09:30 horas desde Huércal de Almería-Viator, teniendo que hacer finalmente los pasajeros el trayecto por carretera hasta la ciudad de la Alhambra.

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Un usuario de X ha relatado la avería. “Estoy en Almería, a la espera de montarme en un tren media distancia con destino a Granada. La salida debido a las obras del AVE se realiza desde la estación de Huercal de Almería. A eso de las 9:40, cuando el tren debería de llevar ya 10 minutos en marcha, el interventor nos indica que éste, por problemas técnicos, se iba a retrasar al menos 10 minutos”, relata el usuario @HijodeKillgorre.

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“A las 9:55 dicho interventor nos vuelve a comunicar que van a realizar pruebas por última vez y que si éstas no son positivas, se nos pondrá un bus con destino a Granada. ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Cada vez que vayamos a coger un tren tenemos que tener el corazón en un puño solo porque ha habido una gestión deficiente de un sistema que siempre ha funcionado de maravilla? Vivimos en Burundi, ha concluido el usuario.

Cerca de las 10:15 horas de la mañana, el viajero ha actualizado la situación. “Nos acaban de decir que el tren no va a salir. Nos colocan un bus con destino Granada. Llegaremos a destino, al menos, 1 hora y 30 minutos más tarde de lo previsto inicialmente”, ha concluido.

En los comentarios, otros usuarios han mostrado su indignación por la situación. “Si en el resto de España está mal el tren. En Almería es todo un drama”, denuncia @Isilla_1988. Otros se lo han tomado más broma con mensajes como “De Almería a Granada, llegas antes en patinete” o “¿A quién se le ocurre coger un tren en Almería?” son algunos de los comentarios.