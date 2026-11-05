Dimite el presidente de Paraguay, Santiago Peña, por la intervención del Banco Ueno

El mandatario ha renunciado al cargo ante la posibilidad de celebración de un juicio político

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El presidente de Paraguay, Santiago Peña, ha presentado este jueves su dimisión. El anuncio se ha producido tras la intervención en el Banco Ueno, cuya enorme crisis de liquidez ha dejado temporalmente a millones de depositantes, pensionistas entre ellos, sin acceso a su dinero.

Ante la existencia de preparativos para su sometimiento a un juicio político por la crisis, Peña ha tomado la decisión de renunciar "pensando en la estabilidad del país, en la paz social y en la necesidad de preservar las instituciones democráticas".

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Por otra parte, al anunciar su renuncia el mandatario ha querido excusarse por la crisis ante la población paraguaya. "Quiero pedir disculpas al pueblo si en algún momento he fallado. Nunca fue mi intención defraudar la confianza", ha asegurado el mandatario en un vídeo publicado en redes sociales.

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Vinculado a la administración de Donald Trump, el presidente asegura que su prioridad son los paraguayos y ha expresado que su mayor deseo es que se garantice la devolución de esos recursos, que el Fondo de Garantía de Depósitos cumpla su finalidad y que se proteja", ha manifestado antes de zanjar su renuncia.

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Finalmente ha asegurado que "ningún cargo es más importante que la estabilidad de la República", y "ninguna persona está por encima del Paraguay".

Aliado de Trump

Respecto a las relaciones del mandatario de Paraguay con el país norteamericano, Peña firmó en marzo de este año el acuerdo del Estatuto de las Fuerzas, o SOFA, con Estados Unidos. Este acuerdo habilita y regula la presencia temporal de personal civil y militar del Pentágono y de empresas estadounidenses en Paraguay para realizar actividades relacionadas con la visitas de buques, entrenamiento y ejercicios militares.

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Asimismo, el mes pasado, el subsecretario de Estado, Christopher Landau, se reunió con Peña en Asunción y señaló que Paraguay desempeña un papel fundamental en la región para la diplomacia estadounidense, en un contexto en el que Trump busca estrechar lazos con América Latina.

Tras dicha visita, Peña viajó a Washington y se reunió con el secretario del Tesoro, Scott Bessent, para abordar temas relacionados con minerales críticos y cooperación económica.