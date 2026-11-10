Sigue teniendo butano dentro, en muchos casos varios kilos, pero ha perdido temporalmente la capacidad de suministrarlo con la presión

Un fontanero aclara por qué algunas viviendas gastan mucho más en calefacción aunque la temperatura sea la misma "no reduce el consumo”

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Son muchos los que cometen cada invierno el mismo error. Llega la ducha matinal y el agua empieza a salir tibia en lugar de caliente. El calentador se enciende y se apaga varias veces mientras el agua está corriendo. La cocina tarda más de lo habitual en calentar la sartén… Lo primero que se piensa es que la bombona se ha agotado y toca cambiarla.

Sin embargo, cuando el termómetro exterior o incluso el interior de la vivienda baja, este diagnóstico es simplemente incorrecto. La bombona no está vacía. Sigue teniendo butano dentro, en muchos casos varios kilos, pero ha perdido temporalmente la capacidad de suministrarlo con la presión que el calentador o la cocina necesita. El fontanero Joan Pascual, conocido en TikTok como @elfontaJoan, aborda el tema, afirmando que en invierno, y especialmente si la bombona está en el exterior, al butano le cuesta mucho más evaporarse. El resultado es un caudal menor, peor rendimiento y la sensación de que se ha terminado, cuando en realidad todavía queda líquido dentro.

Cómo distinguir una bombona vacía con frío

Para saber si nuestra bombona se ha acabado, basta con realizar dos comprobaciones sencillas. La primera es la del peso. Una bombona doméstica estándar española pesa aproximadamente 12,5 kilos cuando está llena y 6,25 kilos cuando está completamente vacía. La cifra exacta de peso del recipiente sin gas viene marcada por normativa en la propia bombona, grabada en el borde superior. Basta con levantar la bombona con las dos manos y comparar la sensación de peso. Si pesa mucho más que una bombona vacía, todavía contiene butano en cantidad significativa.

La otra forma de comprobarlo es agitar la bombona. Si al moverla suavemente se percibe un sonido de chapoteo interno, como el que produce el agua dentro de una garrafa a medio llenar, es que el butano líquido sigue presente. La bombona no está vacía. El problema, si el calentador o la cocina no funcionan con normalidad, es otro.

En cualquier caso, si la temperatura ambiente alrededor de la bombona está por debajo de cero o dos grados centígrados, el fenómeno de la evaporación del butano queda limitado. Las bombonas de butano pierden presión por debajo de esa franja porque el gas no consigue vaporizarse con la velocidad necesaria para satisfacer la demanda del calentador. El problema se agrava en olas de frío prolongadas y en zonas con temperaturas nocturnas mantenidas.

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Los síntomas específicos del calentador y la cocina

El propio comportamiento de los aparatos aportan pruebas que confirma este diagnóstico. Repsol identifica varios síntomas característicos que un usuario puede reconocer sin conocimiento técnico:

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La llama del calentador aparece inestable, amarilla o de tamaño reducido en lugar de azul y firme.

aparece inestable, amarilla o de tamaño reducido en lugar de azul y firme. El calentador arranca al abrir el grifo del agua caliente pero se apaga a los pocos segundos, sin que el usuario haya modificado nada.

al abrir el grifo del agua caliente pero se apaga a los pocos segundos, sin que el usuario haya modificado nada. El agua sale tibia en lugar de caliente, o alterna temperaturas dispares en la misma ducha.

en lugar de caliente, o alterna temperaturas dispares en la misma ducha. El propio quemador del calentador emite un ruido inhabitual, un zumbido irregular o un tintineo que no producía en verano.

inhabitual, un zumbido irregular o un tintineo que no producía en verano. Los fuegos de la cocina se encienden con dificultad y arden con llama débil aunque el mando esté en posición máxima.

Cualquiera de estos síntomas puede tener origen en varias causas técnicas, pero cuando aparecen simultáneamente en época de bajas temperaturas, lo más probable es que la bombona no esté agotada. En estos casos, se recomienda expresamente resguardar la bombona de temperaturas muy bajas como primera medida antes de descartar otras causas técnicas más caras.

Qué hacer cuando el problema es el frío

Para evitar esta situación, hay varias medidas que podemos tomar, que difieren del simple aislamiento térmico habitualmente recomendado. La primera es reubicar la bombona, siempre que la normativa comunitaria y las condiciones del hogar lo permitan, desde una zona exterior a una interior ventilada donde la temperatura ambiente sea sensiblemente más estable. La segunda es sustituir la bombona de butano por una de propano en las zonas donde los inviernos son especialmente severos: el propano funciona correctamente hasta temperaturas de cuarenta grados negativos, frente al umbral de cero o dos grados negativos del butano. La sustitución exige cambiar el regulador, pero resuelve el problema de raíz en zonas frías.