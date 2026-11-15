Sergio Delgado 15 NOV 2026 - 07:30h.

Cuando las molestias comienzan a repetirse, dejar pasar meses sin hacer nada puede complicar una reclamación posterior, explica una abogada a la web de 'Informativos Telecinco'

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Los problemas por ruidos entre vecinos van más allá de las impertinencias por la noche o en la madrugada que no dejan descansar bien. Además, estos ruidos no son los únicos denunciables.

Música, ladridos, golpes, muebles, electrodomésticos o una televisión demasiado alta pueden acabar generando un conflicto legal incluso durante el día. La clave está en la intensidad y persistencia de las molestias y en la posibilidad de demostrarlas.

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"Un ruido puede resultar denunciable también durante el día. Lo que cambia normalmente con el horario es el nivel de tolerancia y los límites aplicables, que suelen ser más restrictivos durante la noche”, explica Victoria Belén Juncos, abogada de Juncos Luque Abogados y experta en derecho de familia.

Un ruido puede ser denunciable incluso durante el día

Como referencia técnica, la normativa estatal diferencia tres periodos: día, entre las 7:00 h y las 19:00 h; tarde, entre las 19:00 h y las 23:00 h; y noche, entre las 23:00 h y las 7:00 h.

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Sin embargo, las administraciones competentes pueden modificar esos horarios y son fundamentales las ordenanzas municipales. Por eso, la experta insiste en que "para saber exactamente qué límites se aplican en una vivienda concreta, hay que consultar la normativa del municipio correspondiente".

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La abogada desmonta así una creencia habitual: "A las tres de la tarde también se puede estar causando una molestia jurídicamente inadmisible; simplemente no se valora igual un ruido puntual a esa hora que música a gran volumen de madrugada".

Tampoco existe un número de decibelios que, por sí solo, permita resolver todos los conflictos. "Hay que valorar conjuntamente la intensidad del ruido, cuánto dura, con qué frecuencia se repite, a qué hora se produce, qué tipo de ruido es y hasta qué punto excede de lo razonablemente tolerable en una convivencia vecinal normal".

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Una medición acústica profesional puede convertirse en una prueba muy importante para acreditar una infracción de la normativa municipal, pero su ausencia no cierra necesariamente la puerta a una reclamación. "No diría que sin sonómetro no existe caso, porque eso no es correcto", puntualiza Juncos.

Fiestas, ladridos, tacones o muebles: importa la reiteración

¿Hay ruidos más fáciles de denunciar que otros? La especialista evita establecer categorías rígidas: "Yo no distinguiría tanto por el origen del ruido como por su intensidad, reiteración y posibilidad de probarlo".

Una celebración excepcional no tiene la misma consideración que organizar fiestas todas las semanas. Lo mismo ocurre con un perro que ladra ocasionalmente frente a otro cuyos ladridos se prolongan durante horas.

Los ruidos de impacto, como tacones, golpes o muebles arrastrándose, pueden plantear mayores dificultades probatorias porque es necesario distinguir entre la utilización normal de una vivienda y una conducta excesiva.

"Tiene más recorrido el ruido que se puede demostrar que es persistente, excesivo y ajeno a lo que razonablemente debemos soportar viviendo en comunidad", explica Juncos.

Qué debe hacer un vecino desde el primer día

Cuando las molestias comienzan a repetirse, dejar pasar meses sin hacer nada puede complicar una reclamación posterior. "Yo aconsejaría no esperar meses y empezar a dejar constancia desde el principio".

Si se trata del primer incidente, hablar con el responsable puede ser suficiente. Cuando el problema continúa, resulta conveniente comunicarlo por escrito al presidente o al administrador de la comunidad.

Y si el ruido se está produciendo en ese momento, especialmente por la noche, llamar a la Policía Local puede aportar posteriormente una prueba relevante. "Permite que un tercero ajeno al conflicto compruebe lo que está sucediendo en tiempo real".

La experta recomienda avanzar gradualmente: "Primero intentaría resolverlo y, al mismo tiempo, construir correctamente la prueba del problema".

Grabaciones, vecinos y Policía pueden ayudar a demostrarlo

Vídeos, audios, comunicaciones con la comunidad, testimonios e intervenciones policiales pueden utilizarse para acreditar que el problema se prolonga en el tiempo.

"No todas las pruebas tienen el mismo peso y lo recomendable es acumular varias", señala la abogada. Una aplicación móvil que mida decibelios puede servir como indicio, pero "no sustituye a una medición acústica profesional realizada con un equipo adecuado y conforme al procedimiento reglamentario".

También aconseja elaborar un registro con las fechas, horarios, duración y características de las molestias. Su fuerza aumenta cuando coincide con otras evidencias independientes.

"Intentaría reunir grabaciones realizadas desde la propia vivienda, comunicaciones escritas, intervenciones policiales, testimonios de otros vecinos y, cuando sea necesario, una pericial acústica".

Incluso cuando los agentes llegan y el ruido ha terminado, la intervención puede resultar útil. "Que no haya habido una medición de decibelios no convierte en inútil la intervención policial". Varias llamadas registradas durante semanas pueden contribuir a demostrar que existe un problema reiterado y no una queja puntual.

Un propietario puede perder el uso de su vivienda hasta tres años

Si los avisos fracasan, la Ley de Propiedad Horizontal contempla la acción de cesación. Primero, el presidente debe requerir al infractor para que termine con las molestias. Si continúa, la junta puede autorizar acciones judiciales.

Las consecuencias pueden llegar mucho más lejos de lo que muchos propietarios imaginan.

"Si el infractor es el propietario, el juez puede privarle del derecho a utilizar la vivienda o el local durante un periodo de hasta tres años", explica Juncos. Cuando el responsable es un inquilino, una sentencia puede llegar a extinguir sus derechos sobre el inmueble y ordenar su lanzamiento.

No obstante, estas consecuencias están reservadas para situaciones de suficiente entidad. Como precisa la abogada, "no estamos ante una consecuencia automática por una fiesta o una discusión puntual". La gravedad, la reiteración y las pruebas acumuladas son determinantes.