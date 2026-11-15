Qué plantean los partidos sobre el IRPF y los impuestos en sus programas electorales

Más de 25 millones de declaraciones de la renta y dos visiones opuestas

Las propuestas de los partidos sobre inmigración en las elecciones generales

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Cada primavera, el IRPF se convierte en el impuesto más importante para millones de españoles. En la última campaña de la renta, la del ejercicio 2025, cerrada en julio, se presentaron 25.613.384 declaraciones. De ellas, 16,4 millones salieron a devolver y 7,5 millones, a pagar. Hacienda devolvió 9.361 millones de euros a casi 13 millones de contribuyentes, entre ellos buena parte de los pensionistas, cuyas pensiones tributan en este impuesto.

Con ese telón de fondo, el IRPF se ha convertido en una de las grandes promesas del 29N. Ningún partido ha publicado todavía su programa completo, pero sus anuncios permiten comparar qué pasaría con la nómina, la pensión y los ahorros de cada contribuyente según quién gobierne.

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PSOE: progresividad

Los socialistas defienden un sistema progresivo, en el que contribuyan más quienes más ganan, y la lucha contra el fraude. En vivienda han apostado por incentivos fiscales para los propietarios que bajen o contengan los alquileres. En energía, su secretario de Transición Justa, Marc Pons, ha abierto la puerta a “darle una vuelta a la fiscalidad” de la factura eléctrica.

PP: deflactar y revisar “una a una” las subidas

El contrato electoral de Alberto Núñez Feijóo dedica su décimo punto a lo que llama el “infierno fiscal que asfixia a las familias”. Su compromiso es doble: “Revisaremos una a una las más de cien subidas fiscales de los últimos años” “y bajaremos los impuestos”, porque “trabajar, ahorrar y emprender tiene que merecer la pena”. Hacienda considera “falso” ese recuento de subidas, “un cálculo torticero que omite todas las rebajas fiscales aprobadas”, y cifra en 50.000 millones de euros el ahorro para las clases medias y trabajadoras de las medidas del Gobierno.

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La medida más concreta del PP en el IRPF es la deflactación: actualizar la tarifa con la inflación “para que la subida del sueldo no se la coma Hacienda”. No se trata de bajar los tipos, sino de mover los tramos y los mínimos para que una subida salarial que solo compensa la inflación no suponga pagar un porcentaje mayor. El efecto es más visible en las rentas cercanas a un salto de tramo. Feijóo ha prometido además que “todo incremento de SMI quedará exento de IRPF SIEMPRE”, “por ley y automáticamente”, y propone duplicar el mínimo por el primer hijo, de 2.400 a 4.800 euros. El partido no ha cuantificado el coste de la deflactación.

Vox: dos tramos y 22.000 euros libres de impuesto

La reforma de Vox es la más radical. Sustituiría la escala progresiva actual por solo dos tramos: los primeros 22.000 euros de renta quedarían exentos, se pagaría un 15 % hasta los 70.000 euros y un 25 % por encima. El tipo bajaría cuatro puntos por cada hijo a cargo, hasta el 0 % por debajo de 70.000 euros con cuatro hijos. Las tarifas se actualizarían cada año con el IPC.

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Para los ahorradores, Vox propone que los primeros 6.000 euros de rendimientos del ahorro, como intereses de depósitos o dividendos, tributen al 0 %, frente al 19 % actual. Añade desgravaciones por gastos escolares, cuidadores y dependencia. El propio partido calcula el coste de la reforma en “unos 40.000 millones de euros”. En su simulación, un asalariado sin hijos con un sueldo de 30.000 euros brutos ganaría 359,88 euros netos más al mes.

Frente Amplio: que el ahorro tribute como el trabajo

En el lado contrario, el Frente Amplio quiere subir el IRPF de las rentas del ahorro más altas. En julio, Sumar llevó al Congreso una propuesta para subir 3,5 puntos el tipo de las rentas del ahorro entre 50.000 y 200.000 euros, 4,5 puntos entre 200.000 y 300.000 euros y 6 puntos por encima de esa cifra. Su objetivo a medio plazo es integrar las rentas del trabajo y del capital “en una única base imponible”, con un calendario de cuatro años para que los rendimientos del capital tributen “de forma progresiva” en niveles similares a los del trabajo. Sostiene que hoy existe una “brecha de equidad insostenible” entre ambas, con diferencias de tipos de entre 17 y más de 20 puntos.

Esta semana, Ada Colau ha añadido un nuevo impuesto para frenar la acumulación de viviendas: un 10 % anual del valor de cada inmueble que no se alquile a precio asequible. Lo pagarían las empresas desde la primera vivienda y los particulares a partir de la cuarta, siempre que el valor conjunto supere los 800.000 euros. “Es un impuesto para que no salga a cuenta especular”, resumió.

Podemos: impuesto a la riqueza

Podemos plantea que las grandes empresas y las grandes fortunas contribuyan más y que los beneficios extraordinarios tributen con más dureza. Irene Montero lo concretó en junio: “Queremos un impuesto de riqueza para los ricos y nacionalizar las empresas estratégicas”.

Se Acabó la Fiesta: 35.000 euros sin IRPF

El partido de Alvise Pérez va todavía más lejos en el mínimo exento, Y propone que los primeros 35.000 euros de sueldo queden libres de IRPF. No ha detallado cómo compensaría la recaudación perdida.