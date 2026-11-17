Carlos Plá Valencia, 17 NOV 2026 - 12:32h.

Las familias exigen la colocación de trampas, fumigación, limpieza, desinfección del centro, además de la reparación de todos los agujeros por donde se cuelan roedores e insectos

Denuncian la presencia de ratas y cucarachas en un centro sanitario de Valencia

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El CEIP El Saler se ha visto obligado a cerrar el edificio de Primaria por una plaga de roedores y cucarachas detectada en las instalaciones destinadas a los niños y niñas de entre 3 y 5 años, que han tenido que ser reubicados en otras aulas del centro educativo. La Asociación de Familias del Alumnado (AFA) ha denunciado la situación que estaban viviendo alumnos y profesores y ha reclamado al consistorio que una intervención urgente para garantizar unas condiciones adecuadas en el centro.

Las familias reclaman una actuación inmediata de desratización y desinsectación, el sellado de todos los agujeros del edificio de Infantil y una fecha de reapertura que se comunique a los progenitores. También exigen resolver el resto de deficiencias, especialmente las relacionadas con la seguridad y la calefacción, y convocar una reunión con la dirección y la AFA para realizar un seguimiento.

Los padres consideran inaceptable que "niños y niñas de 3 a 5 años tengan que abandonar sus aulas por la dejadez de las administraciones responsables a la hora de garantizar unos espacios saludables y seguros para las criaturas, de lo que son responsables directos”.

La asociación también ha agradecido “el esfuerzo del equipo directivo y del personal del centro para velar en todo momento por el bienestar” del alumnado y ha respaldado la decisión de no regresar al edificio de Infantil hasta que las instalaciones estén en condiciones.

Falta de mantenimiento

La dirección del colegio ha trasladado que el Ayuntamiento de València ha anunciado que actuará de manera inmediata. El centro también ha comunicado la situación a Salud Pública, la Dirección General de Infraestructuras, Mantenimiento y el servicio de Plagas.

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El pasado viernes ya se taparon agujeros de las paredes, aunque quedan otros. Según les ha indicado el servicio de plagas, “si no se tapan todos es muy difícil resolver el problema”.

Las familias advierten de que acabar con la plaga requiere tiempo y varias actuaciones, entre ellas la colocación de trampas, fumigación, limpieza, desinfección y reparación de todos los agujeros. Por ello, apoyan que el alumnado no vuelva a las aulas hasta que se garantice su seguridad.

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Además, aseguran que la situación era conocida por las administraciones, ya que anteriormente se habían comunicado avisos por la presencia de ratones.

La AFA también enumera otras deficiencias pendientes en el colegio: árboles con riesgo de caída, un baño de Infantil inutilizable, filtraciones en las cubiertas, una puerta de evacuación que no funciona y la falta de calefacción por caldera desde hace un año.

Desde la asociación advierten que el problema de fondo es que se ha normalizado que el centro esté en este estado, y esto no lo podemos aceptar”. También apuntan a los impagos de la Conselleria de Educación al colegio, que, según sostienen, dificultan que el centro pueda hacer frente a este tipo de problemas.

Entre sus peticiones, las familias reclaman una actuación inmediata de desratización y desinsectación, el sellado de todos los agujeros del edificio de Infantil y una fecha de reapertura que se comunique a los progenitores. También exigen resolver el resto de deficiencias, especialmente las relacionadas con la seguridad y la calefacción, y convocar una reunión con la dirección y la AFA para realizar un seguimiento.

Tratamientos desde el jueves

Desde el gobierno municipal aseguran que están “actuando desde el momento en que el centro se ha puesto en contacto” para informar de la presencia de la plaga. Según explican, distintos servicios municipales se han coordinado y los tratamientos comenzaron el jueves 12 de noviembre.

Este lunes se ha desplazado un equipo de aplicadores al colegio para instalar dispositivos y aplicar tratamientos contra los roedores.

La próxima inspección está programada para el miércoles 18 de noviembre. El consistorio explica que es necesario dejar al menos 24 horas para evaluar los resultados de los tratamientos antes de determinar nuevas medidas.