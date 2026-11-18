Raquel Noya Pontevedra, 18 NOV 2026 - 19:30h.

El centro municipal registra 32 adopciones en el último mes y atribuye el descenso de ocupación a que hay menos abandonos y menos cría irregular, entre otras cosas

Cin, un perro de 13 años que llevaba ya tiempo en A Madroa, ha sido el último en encontrar una familia, justo en una etapa especialmente positiva para el refugio vigués

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Trece años esperando una familia y, por fin, una nueva oportunidad. Cin, uno de los perros más veteranos del refugio municipal de A Madroa, en Vigo, ha encontrado casa este fin de semana. Su historia es una de las últimas alegrías de un centro que empieza a notar cómo sus instalaciones se van vaciando gracias al aumento de las adopciones y a una menor llegada de animales abandonados.

El suyo no es un caso aislado. El refugio atraviesa una etapa especialmente positiva, con una ocupación que ha ido disminuyendo progresivamente. “Hay menos abandonos, menos cría irregular y más adopciones que nunca”, explica Irene, administrativa del centro, al valorar los motivos que, en su opinión, están detrás de esta evolución.

Aunque el temporal y los problemas de conexión a internet impedían consultar el recuento actualizado durante la conversación, Irene confirma que actualmente tienen menos de 60 perros y una cantidad similar de gatos. Una cifra que refleja el descenso registrado en los últimos meses y que contrasta con la situación de hace años, cuando el centro llegó a ocupar sus 300 plazas disponibles.

32 animales encuentran una familia en un mes

Las adopciones están siendo una de las principales claves de esta evolución. En el último mes del que hay datos disponibles, 32 animales abandonaron las instalaciones para comenzar una nueva vida con sus respectivas familias. De ellos, 23 eran gatos y nueve perros.

El balance municipal anterior situaba la población del refugio en 149 animales, repartidos prácticamente a partes iguales entre perros y gatos. La ocupación se había reducido entonces en torno a un tercio respecto a la registrada un año antes y hasta la mitad en comparación con los momentos de mayor saturación.

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La reciente adopción de Cin es un ejemplo especialmente significativo. Con 13 años, este veterano del centro ha conseguido encontrar una familia dispuesta a acompañarlo y proporcionarle los cuidados y el cariño que necesita en esta etapa de su vida. Desde A Madroa han celebrado la noticia y han aprovechado para recordar que todavía quedan muchos animales esperando una segunda oportunidad.

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Más esterilizaciones para controlar las colonias felinas

El descenso de la ocupación también está relacionado con las medidas de control de la población animal en las calles. El Concello mantiene activo su programa de esterilización de gatos, una herramienta con la que busca frenar la reproducción descontrolada y evitar que sigan creciendo las colonias felinas.

Solo durante el pasado mes de septiembre se recogieron 64 gatos para estas intervenciones: 35 hembras y 29 machos. Con estas actuaciones, el programa municipal ya ha superado los 10.000 ejemplares esterilizados.

A estas medidas se suman otras iniciativas para favorecer el bienestar de los animales que permanecen en el refugio y facilitar que encuentren adoptantes. Entre ellas figuran los paseos solidarios con perros de A Madroa, una propuesta de voluntariado que ya está en marcha y que se prolongará hasta agosto de 2027.

El programa contempla 88 sesiones, repartidas entre los miércoles y los sábados, con cinco horas semanales de actividad y un máximo de 12 participantes.

Mientras tanto, en A Madroa siguen esperando nuevas historias como la de Cin. Su adopción demuestra que también los animales mayores pueden encontrar una familia y empezar una etapa diferente, aunque hayan pasado buena parte de su vida esperando detrás de las puertas de un refugio.