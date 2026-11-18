Manuel Pimentel 18 NOV 2026 - 14:43h.

El hijo de la víctima regresó al domicilio familiar pese a tener prohibido acercarse a la mujer, de 74 años tras las amenazas y agresiones que sufría la víctima, que llevaba varios días sin comer

Detenido un hombre tras amenazar y dejar varios días sin comer a su madre de 74 años impedida en Málaga: "Te tengo que matar"

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MálagaEl hombre detenido en Málaga por presuntamente agredir y amenazar de muerte a su madre de 74 años, ha vuelto a ser arrestado por segunda vez después de regresar a la vivienda familiar nada más salir de los juzgados. El individuo, que había quedado en libertad tras pasar a disposición judicial, tenía prohibido acercarse a su madre y al domicilio en el que ambos convivían.

Pese a la orden de alejamiento que acababa de imponerle el juez, el hombre volvió al inmueble, incumpliendo así esta medida cautelar, según la información publicada por el diario SUR.

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La Policía, que estaba siguiendo sus movimientos para evitar que pudiera acercarse de nuevo a la víctima, intervino de inmediato y lo detuvo, aunque se encuentra otra vez en libertad. Por ahora, no han trascendido más detalles sobre su situación procesal tras este segundo arresto.

"Te tengo que matar"

Los hechos se remontan al pasado 4 de noviembre, poco después de las 21.30 horas. Fue una llamada de los vecinos lo que permitió descubrir la situación de maltrato y abandono que sufría la mujer en su propia casa, en el barrio malagueño de Las Delicias.

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Los residentes avisaron a las autoridades tras escuchar gritos de auxilio, amenazas de muerte y fuertes golpes en el interior de la vivienda. El presunto autor de las agresiones, habría amenazado de muerte a su madre mientras destrozaba objetos de la casa y llegó a gritarle: "Te tengo que matar".

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Cuando los agentes llegaron al domicilio, el sospechoso presuntamente se negó a abrir la puerta y trató de impedir que su madre, que pedía auxilio, facilitara el acceso a los funcionarios. Los agentes requirieron la intervención del Grupo Operativo de Apoyo (GOA) de la Policía Local para franquear la entrada.

Una vez dentro, los agentes observaron cristales rotos y localizaron un machete de grandes dimensiones lista para ser utilizada, además de diversas cantidades de hachís y cocaína junto a una báscula de precisión. Al individuo se le atribuye también un presunto delito contra la salud pública.

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La víctima llevaba días sin comer

La septuagenaria, que se encuentra impedida, llevaba varios días sin comer ya que su hijo, al parecer, no le prestaba ningún tipo de asistencia. Ante estas circunstancias, los agentes avisaron a los servicios sociales del Ayuntamiento de Málaga. La víctima tuvo que ser trasladada a un centro sanitario.

Al parecer, no era la primera vez que la mujer sufría en episodio violento; hace cuatro meses y medio, ya lo denunció después de que le propinara una paliza que le ocasionó graves lesiones.