Carlos Plá Valencia, 18 NOV 2026 - 14:47h.

El condenado, un ciudadano de origen alemán, violó en reiteradas ocasiones y durante meses a uno de los menores y realizó tocamientos en los genitales a otro niño

Confirman 11 años de cárcel por agresión sexual a la hija de su pareja cuando era menor en Almería: esperaba a quedarse a solas con la víctima

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La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha desestimado el recurso de apelación presentado por la defensa del ciudadano alemán F.H.B., conocido por el alias Jessie Marsson o el salvador de niños de la Canal de Navarrés, y ha confirmado la condena de 15 años de prisión por agredir sexualmente a dos menores de edad en las localidades valencianas de Anna y Sellent.

La resolución, fechada el 11 de noviembre de 2026, ratifica el fallo dictado previamente por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia.

El tribunal considera que la sentencia de instancia valoró de forma lógica, coherente y suficiente las pruebas practicadas durante el juicio, desestimando así la vulneración del derecho a la presunción de inocencia alegada por el acusado.

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Abuso de confianza en Anna

Según los hechos declarados probados, el condenado acogió en febrero de 2022 en su domicilio de Anna a un menor de 14 años procedente de Alemania, con el consentimiento de los padres de este, con el supuesto objetivo de ayudarle tras haber sufrido problemas escolares. El joven pasó a residir en unas caravanas facilitadas por el procesado junto a su vivienda y desarrolló con él una estrecha relación de confianza, llegando a verlo como una figura paterna.

Transcurridos unos meses, el acusado comenzó a realizar tocamientos al menor en la caravana. La frecuencia e intensidad de las agresiones aumentó progresivamente hasta derivar en accesos carnales casi diarios que se prolongaron durante meses, cesando en algún momento de 2023.

Por estos hechos, el tribunal confirma una pena de 13 años de cárcel por un delito continuado de agresión sexual a menor de dieciséis años con acceso carnal, sumando además la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima durante 14 años, siete años de libertad vigilada y 18 años de inhabilitación para cualquier profesión u oficio que conlleve contacto con menores.

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Segundo episodio en Sellent

La sentencia también ratifica la condena de otros dos años de prisión por un segundo delito de agresión sexual cometido entre febrero y marzo de 2024 contra otro niño, de 11 o 12 años recién cumplidos en el momento de los hechos. El menor se encontraba de vacaciones en Anna junto a su madre en una autocaravana cerca de la vivienda del procesado.

El condenado convenció al niño para acompañarlo a una vivienda de Sellent de la que tenía llaves. Una vez en el interior, tras ofrecerle golosinas, le bajó los pantalones y le realizó tocamientos en la zona genital. El menor reaccionó asustado y mostró su oposición, momento en el que el agresor cesó su conducta, no sin antes advertirle de que le ocurriría algo malo si se lo contaba a su madre.

Por este segundo delito se le impone, además, tres años de alejamiento y prohibición de comunicación con el menor, cinco años de libertad vigilada y siete años de inhabilitación para trabajos con menores.

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Credibilidad de los testimonios

En su recurso, la defensa intentó desacreditar el relato de las víctimas alegando supuestas motivaciones económicas o de celos, problemas físicos personales y una presunta edición en mensajes de la aplicación Telegram. Sin embargo, la Sala del TSJCV avala plenamente el criterio de la Audiencia Provincial y destaca la persistencia y coherencia de los testimonios de ambos menores.

El fallo subraya como elementos de corroboración clave los informes psicológicos forenses, la coincidencia en el modo de actuar del acusado y el intercambio de mensajes de Telegram, donde el procesado reconocía haber cometido "fallos muy graves". Asimismo, la primera víctima describió con exactitud marcas físicas íntimas del acusado que fueron confirmadas por los médicos forenses.

En concepto de responsabilidad civil, el condenado deberá indemnizar con 60.000 euros al primer joven y con 5.000 euros al segundo. Contra esta resolución del TSJCV todavía cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo.