Uno de cada siete electores asturianos vota desde el extranjero.

Cuántos escaños se reparten en Zaragoza, Huesca y Teruel en las elecciones generales

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Entre las papeletas que decidirán quién representa a Asturias en Madrid, muchas no saldrán de Gijón, Oviedo o Avilés. Llegarán por correo desde otros continentes. A 1 de enero de 2026, el Principado tenía 971.178 electores, y de ellos 138.944 estaban inscritos como residentes en el extranjero. Es la huella de varias generaciones de emigración, y en estas elecciones tiene un peso concreto: los asturianos que viven fuera suman casi tantos votos como los que, de media, corresponden a cada uno de los siete escaños de la comunidad.

Siete escaños, los mismos que en 2023

El Real Decreto de disolución de las Cortes y convocatoria de elecciones, aprobado por el Consejo de Ministros el 5 de octubre, asigna a Asturias 7 diputados. Es el mismo número que se eligió el 23 de julio de 2023. En el mapa nacional solo cambian dos circunscripciones: Cádiz pierde un escaño y Madrid gana otro.

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Las reglas del reparto están en el artículo 162 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. A cada provincia le corresponde un mínimo inicial de dos Diputados, y los doscientos cuarenta y ocho Diputados restantes se distribuyen entre las provincias en proporción a su población. Asturias es una comunidad uniprovincial, así que vota como una sola circunscripción, y sus siete escaños responden a ese cálculo. El último dato del INE que se conocía antes de la convocatoria, del segundo trimestre de 2026, situaba al Principado en 1.026.726 residentes. La población crece, pero se apoya en la población extranjera, que suma 84.087 personas.

Cuatro senadores en las urnas y otros por la Junta General

Para el Senado, la regla es fija en toda la España peninsular y cada provincia elige cuatro senadores, así que Asturias vota cuatro. A ellos se suman los senadores autonómicos, elegidos por las asambleas legislativas de las comunidades autónomas. Cada comunidad designa uno, más otro por cada millón de habitantes. Con algo más de un millón de residentes, a Asturias le corresponden dos, que nombra la Junta General del Principado.

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En 2023, el reparto de los senadores elegidos en las urnas fue de tres para el PP, con 622.374 votos y el 37,67%, y uno para el PSOE, con 608.386 votos y el 36,83%. Es el resultado habitual de un sistema de listas abiertas en el que cada elector marca hasta tres nombres: el partido más votado se lleva tres escaños aunque gane por poco, como ocurrió entonces.

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Cómo votó Asturias en 2023

Hace tres años, Asturias repartió sus siete diputados entre cuatro partidos. El PP ganó con 209.581 votos, el 35,61%, y obtuvo 3 escaños. El PSOE logró 2 con 202.280 votos, el 34,37%, apenas 7.301 menos. Sumar consiguió 1 con el 14,87%, y Vox otro con el 12,48%. Votó el 71,13% del censo.

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Asturias Existe se quedó en el 0,38% y no logró escaño, así que la representación asturiana en el Congreso quedó en manos de partidos de ámbito estatal.

Los rostros del 29N

Las candidaturas para esta convocatoria ya tienen nombres. El PP presenta como cabeza de lista al Congreso a Ángela Pumariega, vicealcaldesa de Gijón y medallista de oro olímpica en vela. En la presentación, el partido preguntaba: “¿Quién mejor que una regatista ganadora de un oro olímpico para poner rumbo al primer puesto?”. Foro Asturias, que en otras convocatorias concurrió en coalición con los populares, pedirá el voto para el PP tras un acuerdo firmado el 17 de octubre.

El PSOE repite con Adriana Lastra, que ya encabezó la lista en 2023. Ha dejado la Delegación del Gobierno en Asturias para presentarse, y la ha sustituido Cecilia Pérez, alcaldesa de El Franco. Vox presenta a José María Figaredo como cabeza de lista.

El margen de 2023, poco más de siete mil votos entre PP y PSOE, es menor que el voto de una sola cuenca minera. Por eso las papeletas que lleguen desde el extranjero, si se movilizan, pueden pesar en el resultado.