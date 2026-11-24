El cantante protagoniza la nueva e irreverente campaña navideña de La Gula del Norte, que le pide que cante el tema 'Gulería, Gulería'

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Tras la emisión del tradicional anuncio de la Lotería de Navidad - que, este año, rinde homenaje a la donación de órganos - , la campaña de La Gula del Norte se ha posicionado ya como uno de los spots más originales de estas fechas. Con el encendido de luces y las celebraciones familiares a la vuelta de la esquina, la famosa marca de gulas ha vuelto a sorprender a los espectadores con un divertido e irreverente clip que, esta vez, está protagonizado por David Bisbal.

Si el año pasado, dejaron a todo el mundo con la boca abierta al intentar convencer a Cristina Pedroche de que diera las campanadas con un vestido hecho con gulas, este 2026, el equipo creativo de La Gula del Norte ha jugado con la idea de reconvertir una canción del almeriense.

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Con toda la guasa del mundo, el anuncio narra cómo la marca se pone en contacto con el cantante para convencerle de que cante el tema 'Gulería, gulería', extraído de su exitosa canción 'Bulería, bulería'. Bisbal se niega rotundamente a hacer esta versión, mientras los publicistas están convencidos de que aceptará y montan todo el merchandising al respecto.

'Gulería, gulería', el spot que se ha hecho viral

"Por fin podemos contaros lo que llevamos meses tramando para esta Navidad. Este año teníamos un sueño: que David Bisbal cambiara su mítico 'Bulería, Bulería' por un 'Gulería, Gulería'. Y claro, nuestro director de Marketing y el Junior no iban a quedarse de brazos cruzados", ha dicho la marca en la presentación de su spot en Instagram.

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Ellos lo han intentado todo para conseguirlo, pero parece que convencer a Bisbal no iba a ser tarea fácil… Así que, si él no se anima a cantar Gulería Gulería, ¡la cantamos nosotros! Preparad las gargantas, porque esta Navidad viene con mucho ritmo, mucha Gulería y una canción que no vais a poder sacaros de la cabeza", han añadido.

Según se puede leer en los comentarios de esta publicación, los espectadores están esperando a que se emita una segunda parte en la que se resolverá por fin si el director de marketing consigue que alguien, que no sea Bisbal, cante su canción navideña. Muchos usuarios han calificado el anuncio como una obra maestra y la actuación de David Bisbal, todo un icono de la Navidad, digna de un Premio Goya.

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Con su participación en el spot, el artista de Almería vuelve a meterse en el bolsillo a los amantes de las celebraciones navideñas, en las que, seguro, este año también sonará el villancico que compuso en 2024, 'Todo es posible en Navidad'.