Begoña Nasarre, aspirante socialista por Huesca, ha sido captada por las cámaras mientras utilizaba su móvil durante el debate electoral de Aragón

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HuescaSolo quedan cinco días para las elecciones del 29N y los partidos ultiman sus estrategias para rascar los últimos votos entre los ciudadanos. Los candidatos al Congreso de los Diputados y a la presidencia del Gobierno exprimen sus apariciones públicas para movilizar al electorado. Entrevistas, actos políticos, apariciones en podcast y debates electorales, son algunas de las estrategias que están utilizando desde el PP, PSOE, Vox, Frente amplio y demás partidos políticos para conseguir votantes para este 29N.

Como no podía ser de otra manera, las exposiciones públicas de los políticos son examinadas con lupa y, en muchas ocasiones, pueden salir mal parados. Un claro ejemplo ha sido el protagonizado por la aspirante socialista por la provincia de Huesca Begoña Nasarre.

Cazada mientras usaba su teléfono móvil

Durante el debate de 'Aragón Televisión' entre los candidatos al Congreso de los Diputados, la aspirante socialista fue cazada utilizando su teléfono móvil durante uno de los bloques.

Debido a la acción de la socialista, el bloque del debate se tuvo que detener y repetir, después de que los técnicos de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (CARTV) detectaran que Nasarre estaba utilizando un dispositivo electrónico, algo que está terminantemente prohibido. El momento fue denunciado por los representantes del PP y Vox.

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Nada más hacerse público el uso de su teléfono móvil, la candidata socialista pidió disculpas y defendió que se trató de un error, no de un intento de hacer trampas.

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"Torpeza toda, mala fe ninguna", aseguró posteriormente en el informativo de la televisión autonómica. Desde el partido insisten en que la candidata pidió perdón y que el debate que se emitió el viernes por la noche llegó a los espectadores sin ninguna alteración, ya que la grabación se reanudó pocos minutos después del incidente y pudo continuar con normalidad.

La propia Nasarre rechazó las acusaciones de haber actuado de forma deliberada. "Habría que ser muy osado para hacer trampas rodeada de tus adversarios políticos y de un montón de cámaras", reconocía. De esta forma, la candidata asumía su error y recalcaba que, si se le podía reprochar algo, era haber cometido una torpeza, pero no haber intentado engañar al resto de participantes.

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Azcón ve el incidente de la candidata socialista "una metáfora del Partido Sanchista, hacer trampas y mentir"

Por su parte, el presidente del PP Aragón, Jorge Azcón, cree que el incidente protagonizado este viernes por la candidata del PSOE por Huesca, a la que se le detectó un teléfono móvil en su atril durante la grabación del debate electoral en Aragón TV "es una metáfora de en lo que se ha convertido el Partido Sanchista. Hacer trampas. Y cuando te cogen haciendo trampas, mentir para intentar justificar lo que estás haciendo".

El hecho, atribuido desde las filas socialistas a un simple descuido, motivó que se paralizase la grabación del debate y que se tuviese que repetir el primer bloque entero. Azcón ha defendido que la candidata socialista Begoña Nasarre debería pedir perdón: "Representar a la provincia de Huesca es absolutamente incompatible con ser una tramposa".

El líder del PP Aragón ha hecho estas declaraciones al comienzo de un acto electoral del PP en Zaragoza dirigido a presentar las propuestas de los populares en materia de vivienda.

Azcón ha expuesto que la norma que prohíbe el uso de teléfonos móviles durante un debate en la televisión autonómica es conocida por todos los candidatos. "El debate lo tienes que hacer tú, no te lo tienen que chivar desde fuera. Eres tú quien te presentas, quien quieres ser diputada nacional y, por lo tanto, eres tú quien tienes que responder, tienes que argumentar, tienes que debatir con el resto", ha reprochado.