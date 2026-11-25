Una cisterna que pierde una gota por segundo desperdicia más de 30 litros al día

Un fontanero aclara por qué algunas viviendas gastan mucho más en calefacción aunque la temperatura sea la misma "no reduce el consumo”

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Miles de propietarios españoles reciben cada mes una factura del agua mayor de lo que esperaban sin haber cambiado sus hábitos de consumo. Nadie ha alargado las duchas, no ha llegado ninguna visita prolongada, y la lavadora se pone con la misma frecuencia. En ocasiones, a pesar de observar este desajuste, se pospone su análisis por falta de tiempo o de conocimientos, lo que agrava la situación, haciendo que al mes siguiente la sorpresa se repita con cifras equivalentes o mayores.

En la mayoría de estos casos, el origen del problema está en un detalle de la instalación hidráulica que la mayoría ignora hasta que la factura empieza a subir de más: la cisterna del inodoro con fuga silenciosa. El fontanero Joan Pascual, conocido en redes sociales como @ElFontaJoan y con más de diecisiete años de experiencia lo ha contado, afirmando que “ese goteo de la cisterna aparentemente inofensivo puede disparar la factura del agua. Una cisterna que gotea puede tirar al desagüe hasta 400 litros de agua al día. Es como si dejaras el grifo abierto.”

Por qué esta fuga pasa desapercibida

La particularidad del problema explica por qué hay muchos que acaban conviviendo con él durante meses o incluso años sin identificar su origen. La cisterna moderna del inodoro consta de tres elementos mecánicos que trabajan de forma coordinada: la válvula de descarga que libera el agua al pulsar el mecanismo, el flotador que interrumpe la entrada de agua al alcanzar el nivel correcto, y las juntas de goma que sellan las uniones entre los distintos componentes del conjunto. Cuando cualquiera de estas tres piezas presenta desgaste, el agua puede empezar a filtrarse desde el depósito hacia la taza del inodoro de forma continua y silenciosa. No hay charcos ni ruidos, y el inodoro sigue funcionando normalmente al pulsar el botón.

Sin embargo, la magnitud del problema queda clara al fijarse en los números. Una cisterna que pierde una gota por segundo desperdicia más de 30 litros al día. Si el goteo es continuo o el agua corre ligeramente hacia la taza, el consumo puede alcanzar entre 200 y 400 litros diarios. A lo largo de un mes completo, pueden llegar a desperdiciarse de 6.000 a 12.000 litros adicionales de agua sin que nadie haya tirado de la cadena más veces de lo normal.

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Cómo detectar esta fuga silenciosa

Joan Pascual desarrolla tres métodos de diagnóstico que cualquiera puede aplicar:

Colocar un trozo de papel absorbente pegado a la pared interior de la taza del inodoro, en la parte trasera donde el agua caería si estuviera goteando. Si al cabo de unos minutos el papel aparece húmedo sin haberse tirado de la cadena, existe fuga confirmada.

a la pared interior de la taza del inodoro, en la parte trasera donde el agua caería si estuviera goteando. Si al cabo de unos minutos el papel aparece húmedo sin haberse tirado de la cadena, existe fuga confirmada. Añadir unas gotas de colorante alimentario o una pastilla de tinte en la propia cisterna, esperar diez o quince minutos sin utilizar el inodoro, y observar si el color aparece teñido en el agua de la taza. Si aparece, la fuga es incontrovertible.

alimentario o una pastilla de tinte en la propia cisterna, esperar diez o quince minutos sin utilizar el inodoro, y observar si el color aparece teñido en el agua de la taza. Si aparece, la fuga es incontrovertible. Escuchar un hilo de agua constante desde el propio baño, y fijarse si la cisterna se rellena sola cada cierto tiempo aunque nadie la haya utilizado. Ambos son indicadores prácticamente inequívocos del problema. La cisterna se rellena porque el nivel de agua ha bajado, y el nivel ha bajado porque el agua se está escapando silenciosamente hacia la taza.

Cómo reparar el problema

La reparación resulta habitualmente sencilla y económica, y Joan Pascual la desglosa en pasos concretos que el propio propietario puede ejecutar sin necesidad de un profesional en la mayoría de los casos.

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