El accidente de tráfico ocurrió poco antes de las 20:36 horas en la carretera BV-2041 en Gavá, Barcelona

Tras el primer impacto contra el coche, el motorista se volvió a golpear con otro segundo vehículo

BarcelonaUn menor de edad murió este 20 de febrero tras la colisión frontal de su moto con un turismo cuando circulaba por la carretera BV-2041 a su paso por la localidad de Gavá (Barcelona).

Así lo ha comunicado el Servicio Catalán de Tráfico, detallando que el accidente tuvo lugar concretamente en el punto kilométrico 4,9 de la citada vía poco antes de las 20:36 horas.

Los Mossos d'Esquadra recibieron el primer aviso del siniestro, cuyas causas están investigando para determinar si se cometió algún tipo de infracción en materia de seguridad vial.

Sufrió un doble impacto y era vecino de Viladecans

El motorista, única víctima mortal del suceso, sufrió inicialmente el impacto al chocar su vehículo con un coche y, después, se golpeó de nuevo con un segundo automóvil.

Al lugar se desplazaron seis patrullas de la policía catalana junto a cuatro ambulancias, pero los sanitarios no pudieron hacer nada por salvarle la vida al joven, que falleció por la gravedad de las heridas.

Era vecino del municipio de Viladecans y no ha trascendido su edad concreta, solo que tenía menos de 18 años. Precisamente los Mossos informaron en las horas previas al accidente de controles de tráfico realizados.

Junto a policías locales de toda Cataluña, habían llevado a cabo 418 en total con el objetivo de reducir los siniestros viales y recordar las normas de circulación a los conductores.

170 personas fueron denunciadas estos días atrás por dar positivo en las pruebas de alcoholemia y otras 115 por dar positivo en las de sustancias estupefacientes o drogas.