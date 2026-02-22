Iván Sevilla 22 FEB 2026 - 11:31h.

Andrés D.O. mide 1,64 metros, es de complexión delgada y vestía un chándal oscuro cuando desapareció

Piden colaboración ciudadana para encontrar al vecino de Puerto Real, Cádiz, en un caso de alta vulnerabilidad

CádizEn plena celebración del Carnaval en muchos puntos de España, los familiares y conocidos de Andrés no están para festejos mientras siguen buscando a este hombre de 62 años desaparecido en Puerto Real (Cádiz).

Lleva en paradero desconocido desde el 18 de febrero, hace ya cuatro días, cuando fue visto por última vez en el municipio gaditano. Tratan de localizarle cuanto antes, al igual que a Airam en La Palma.

El caso de Andrés, cuyos apellidos empiezan por las iniciales D.O., está considerado de alta vulnerabilidad, según compartió en redes sociales la Asociación SOS Desaparecidos.

En las publicaciones difundidas aparece una fotografía del sexagenario junto a algunos datos de su aspecto físico para poder reconocerlo. Mide 1,64 metros de altura y su complexión es delgada.

Llevaba puesto un chándal y zapatillas de casa

También se sabe que tiene el pelo castaño y en la imagen, al menos, luce una barba grisácea de muy pocos días. Igualmente ahí se observa que lleva gafas graduadas.

Sobre la ropa que vestía el día que se le perdió la pista se ha dado a conocer que salió a la calle con unas zapatillas de andar por casa, un conjunto de chándal de un color oscuro (no especificado) y un chaquetón negro.

SOS Desaparecidos pide colaboración ciudadana para encontrarle, por lo que si alguien lo ha visto o lo ve debe comunicar de inmediato su ubicación a las autoridades o al teléfono 868286726 de la propia asociación.