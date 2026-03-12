Un delincuente reincidente provocó un incendio mortal en Miranda de Ebro tras salir de prisión

Secuestros, torturas y violaciones, un historial criminal que estremece: es el 'monstruo de Miranda de Ebro'. Un agresor reincidente que lleva años acumulando delitos violentos contra mujeres. En 2017 fue condenado por abusar sexualmente y secuestrar a una niña de nueve años, cumplió su condena en 2021.

En 2024 volvió a protagonizar otro episodio brutal, siguiendo un mismo patrón atacando a mujeres: secuestró a una mujer, por lo que solamente estuvo 19 meses en prisión, y el 20 de febrero de 2026 salió de prisión. Hace apenas tres semanas y ha vuelto a actuar. Apiló colchones delante de un edificio y los roció con un líquido inflamable, el resultado fue un incendio y tres mujeres muertas.

'El tiempo justo' ha podido hablar con Gerson, pareja de una de las tres mujeres fallecidas, quien también estuvo en el incendio y pudo salvarse: "Se escuchaban gritos, pero nosotros no le prestamos atención porque solía ocurrir bastante. Estábamos viendo una película y teníamos la casa cerrada con llave porque solían abrir las puertas, y empezó a salir humo por la ventana del baño. Fui a ver y había mucho fuego".

Pareja de una de las victimas: "Me decía que se estaba ahogando, que no podía más, pero yo le decía que aguantara"

Explica lo que hicieron cuando se dieron cuenta del humo: "Intenté abrir la puerta principal, pero todo estaba en llamas, donde estábamos no había más salidas. Mi pareja estaba llamando a alguien mientras yo buscaba maneras de salir. Había demasiado humo, no sabíamos cómo escapar, me decía que se estaba ahogando, que no podía más, pero yo le decía que aguantara, pero no sabía qué hacer".

Joaquín Prat le ha preguntado si conocían los antecedentes del monstruo de Miranda de Ebro: "La verdad no, porque no me interesa la vida de los demás".