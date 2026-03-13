Gonzalo Barquilla 13 MAR 2026 - 17:32h.

Isabel Movilla, la madre de Caroline del Valle, desaparecida en Sabadell, ha trasladado el pésame a la familia de Francisca Cadenas

‘Juli’, uno de los detenidos por la desaparición de Francisca Cadenas en Hornachos, confiesa el crimen y exculpa a su hermano

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La sociedad española sigue conmocionada por el hallazgo este pasado miércoles de los restos óseos de Francisca Cadenas, desaparecida desde el 9 de mayo de 2017 en Hornachos (Badajoz), que fueron encontrados en la vivienda de dos hermanos vecinos de la mujer que han sido acusados de su asesinato.

El entorno de la víctima, que tenía 59 años cuando desapareció, atraviesa ahora un profundo dolor. Entre quienes han querido trasladarles su apoyo está Isabel Movilla, madre de Caroline del Valle, la menor de 14 años desaparecida en Sabadell el 15 de marzo de 2015, que es amiga del marido y de los tres hijos de Francisca, a quienes ha enviado su pésame tras confirmarse su muerte.

"He estado hablando por WhatsApp con Diego, con el marido de Francisca. He trasladado el pésame a la familia y les he enviado todo mi cariño. Estoy un poco todavía asimilando. Es que no me creo que haya gente tan mala en este mundo que supiera que la mujer estaba ahí, sabiendo que la estaban buscando. No me entra en la cabeza", ha revelado Isabel a la web de 'Informativos Telecinco' este viernes. "Me ha afectado mucho", añade.

La amistad de Isabel Movilla con el marido y los hijos de Francisca Cadenas

Isabel, que es natural de Extremadura pero lleva décadas afincada en Barcelona, conoce al marido y a los hijos de Francisca desde hace nueve años, cuando ellos empezaron a acudir a las jornadas que celebra la Fundación QSD de Paco Lobatón anualmente y a las que acuden numerosas familias afectadas por desapariciones: "Yo llevo 11 años yendo a estos encuentros y ellos nueve. Les conozco desde el primer día. Al final, de compartir muchos días con ellos, acabamos siendo amigos. Tengo un vínculo muy fuerte".

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La madre de Caroline del Valle asegura que tanto Diego, el marido, como los hijos, Diego, Javier y José Antonio, pusieron el foco en 'Juli' y 'Lolo' mucho antes de que fueran detenidos. "Ellos, al ver que su mujer y madre desapareció en un callejón de apenas 50 metros en el pueblo, ya sospechaban de estos dos hermanos. A mí me lo habían comentado más de una vez. Tenían la mosca detrás de la oreja. Lo que pasa que no es lo mismo tener un pensamiento que ya sea algo tangible y real", explica.

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El domingo 15 de marzo de 2026 se cumplen 11 años ya de la desaparición de Caroline del Valle. El caso de Francisca Cadenas ha hecho que Isabel reciba "fatal" el nuevo aniversario. "Ver todo esto al final te remueve todo. Porque hay veces que piensas que no sabes qué es mejor, si encontrar algo que no quieres o quedarte así. Porque, al final, esos restos y huesos no son Francisca ya. Es muy duro. A veces la lucha y la esperanza es lo que te mantiene vivo. No sé si firmaría quedarme como estoy si fuese a encontrar algo que no quiero", sentencia.

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El caso de Francisca en Extremadura y la desaparición sin resolver de Caroline en Sabadell

Francisca Cadenas, vecina de Hornachos (Badajoz), desapareció la noche del 9 de mayo de 2017. Había pasado la tarde en su casa con unos amigos y la hija pequeña de estos, de la que estaba cuidando. Sobre las 23:00 horas salió a acompañarlos hasta su coche, aparcado cerca del domicilio, para despedirse. Después de que se marchasen, emprendió el breve camino de regreso a casa por un callejón iluminado, pero nunca llegó. Su rastro se perdió en ese trayecto de apenas unos metros. Nueve años después, la investigación dio un giro este pasado miércoles tras el hallazgo de restos óseos en una arqueta del patio de la vivienda de dos hermanos vecinos de la mujer, que han sido detenidos en relación con el crimen. 'Juli' ha confesado el crimen y trata de exculpar a 'Lolo'.

El caso de Caroline del Valle sigue, en cambio, sin resolverse. La menor de 14 años desapareció en la madrugada del 15 de marzo de 2015 después de viajar desde Barcelona hasta Sabadell con una amiga para acudir a la conocida "zona hermética", un área de ocio nocturno frecuentada por jóvenes. Según las investigaciones, fue vista por última vez en las inmediaciones de una discoteca junto a otras personas, en medio de una redada policial y momentos de confusión.

Desde entonces no se ha vuelto a saber nada de ella. Algunos testigos afirman que se subió a un coche rojo antes de perderse su pista. Su teléfono dejó de emitir señal poco después en una carretera en dirección a Francia y, 11 años más tarde, su familia sigue esperando respuestas sobre qué ocurrió aquella noche.