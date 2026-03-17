La viuda del ganadero asesinado en Ribadesella: "La imagen de dos encapuchados no corresponde a lo que pasó"

Exclusiva | La viuda del ganadero asesinado de Ribadesella tras encontrarse el arma del crimen: “Un día me van a dar una paliza”

La viuda, sobre la maza vinculada al crimen: "Yo la vi en el suelo y la cogí, por eso tiene mis huellas"

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El programa 'El Programa de Ana Rosa' ha entrevistado a la viuda de José Antonio Otero, conocido como "Toño" y propietario de la Ganadería Maella, el ganadero asesinado hace seis meses en Ribadesella, un caso aún lleno de interrogantes. Durante la entrevista, la viuda de Toño Otero se refirió a las informaciones recientes sobre la autopsia y la maza encontrada en la vivienda, vinculada al crimen de su marido.

La viuda aclara el papel de la maza y desmiente a los supuestos encapuchados

Sobre la maza, explicó: “La maza estaba en el suelo. No sé si la utilizaron para hacerle algo a Toño o no. Lo que sí puedo decir es que no estaba en uso, porque para hacer queso no se utiliza una maza. Yo estaba hirviendo la leche y la maza estaba sobre una mesa, junto a utensilios antiguos y detalles de ganadería que tenemos en casa”.

Cuando se le preguntó quién había manipulado la maza, respondió: “Cuando llegó la ambulancia, yo la vi en el suelo y la cogí. Por eso tiene mis huellas. Estaba llena de sangre porque Toño estaba gravemente herido y yo también sufrí lesiones. Me pregunto por qué no se ha considerado mi parte de lesiones; sólo se ha publicado lo de él, que estaba más grave”.

Respecto a los encapuchados que ambas habían mencionado inicialmente, la viuda fue clara: “No vi con qué golpearon a Toño, no vi a los encapuchados”. Sobre el cambio de versión de su hermana, añadió: “Yo vi el 50%, porque ella estaba arriba y no pudo presenciar nada. Mi hermana tampoco pudo ver nada porque estaba arriba. Cuando bajó, ya había ocurrido todo y los supuestos asaltantes habían salido”. Y concluyó: “La Guardia Civil dice que no hubo nadie. Ni yo vi a nadie. La imagen de dos encapuchados entrando a casa no se corresponde con lo que pasó”.