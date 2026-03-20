Claudia Barraso 20 MAR 2026 - 18:54h.

La novia de Jimmy Gracey ha publicado varios vídeos y fotografías del joven junto a una despedida muy emotiva

Las incógnitas de la muerte de Jimmy Gracey, el estudiante hallado sin vida en el mar tras salir de una discoteca en Barcelona: ¿se cayó desde el espigón?

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La novia de Jimmy Gracey, el joven que desapareció el pasado 17 de marzo en Barcelona y que finalmente fue encontrado muerto el jueves, ha subido en sus redes sociales varias publicaciones con el joven, una de ellas despidiéndose públicamente de él.

En una de ellas, publicó una foto sonriente del joven y añadía “vuela alto mi ángel”. Además, en el pie de foto escribió un emotivo texto: “Siempre agradecida por haber tenido la suerte de ser amada por el alma más pura, dulce, devota y desinteresada. Ojalá pudiera rebobinar el tiempo, pero estoy muy agradecida de haber podido compartir los últimos seis meses de tu increíble vida”.

La joven pareja, que apenas llevaban seis meses de novios, no publicaba nada juntos, salvo Kenna Cohen, que, tras enterarse de la triste noticia, ha querido compartir con sus seguidores, algunos de estos momentos tan maravillosos que pasaron juntos: “James Paul Gracey, realmente fuiste una bendición y cada momento que pase no sentiré nada menos que eso”. Del mismo modo, ha querido pedir respeto para la familia del fallecido.

“Sigan orando por la familia Gracey y mantengan la memoria de Jimmy cerca de sus corazones”. En la otra publicación compartía un vídeo en su perfil de TikTok donde aparece riéndose el joven cuando iban subidos en una especie de teleférico. Con estas bonitas publicaciones y con el texto tan especial que ha querido escribir por su fallecimiento, su novia se despedía del joven.

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Jimmy desapareció la madrugada del martes 17 de marzo cuando estaba en una discoteca de Barcelona. Estaba de vacaciones con sus amigos, quienes reportaron su desaparición al comprobar que el joven no daba señales de vida. Su cartera

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Las incógnitas de su muerte

Las autoridades continúan investigando la muerte de Jimmy Gracey, desaparecido tras salir de una discoteca de la zona del puerto olímpico de Barcelona y cuyo cuerpo sin vida fue localizado ayer, 19 de marzo, sumergido en el mar en la playa del Somorrostro.

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Los Mossos d’Esquadra trabajan con la hipótesis inicial de que Jimmy, estudiante de tercer año en la Universidad de Alabama y natural de Elmhurst, en Illinois, EEUU, haya podido sufrir un aciago accidente, descartándose por el momento una muerte criminal.

No obstante, las autoridades están a la espera de la autopsia del cadáver, clave para acercarse a la resolución de un caso que no está exento de incógnitas: ¿Se cayó Jimmy Gracey desde el espigón? ¿Estaba solo o fue acompañado? ¿Qué pasó con su teléfono móvil, hallado en posesión de un delincuente multirreincidente?