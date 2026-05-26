El 30 de junio es el último día para presentar la declaración de la renta 2026, pero los que tengan que pagar y opten por domiciliar el pago tienen de plazo hasta el 25 de junio

Hacienda está devolviendo la renta 2025-2026: qué hacer si se retrasa el pago

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El plazo para presentar la declaración de la Renta 2026 —correspondiente a los ingresos obtenidos en 2025— entra en su recta final. La campaña concluirá el 30 de junio, fecha límite tanto para las declaraciones con resultado a ingresar como para aquellas que salen a devolver. La única excepción afecta a quienes opten por domiciliar el pago: en ese caso, el trámite deberá completarse antes del 25 de junio.

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Más declaraciones, más recaudación pero menos devoluciones

Por los datos que se van conociendo de la evolución de esta campaña, la Agencia Tributaria encara este último mes con un volumen de actividad superior al del año pasado. Según sus previsiones, este año se presentarán 25.251.000 declaraciones, un 2,1 % más que en el ejercicio anterior, un incremento que el organismo vincula al dinamismo del empleo registrado en 2025. También se espera un aumento significativo en la recaudación: Hacienda calcula que ingresará 24.628 millones de euros, un 18,4 % más, mientras que las devoluciones previstas descenderán un 3,2 %, hasta los 13.271 millones.

Los datos oficiales también constatan que, a estas alturas de campaña, los contribuyentes ya han presentado 7.978.000 declaraciones, un 4,9 % más que en el mismo periodo del año pasado, pese a que la campaña comenzó seis días más tarde. De ellas, 1.179.000 tienen resultado a ingresar, un 6 % más interanual. Hacienda recuerda que quienes domicilian el pago no deben afrontar el primer cargo hasta el final de la campaña, lo que explica parte del incremento.

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En cuanto a las devoluciones, la Agencia Tributaria ha abonado ya 4.494.000, por un importe total de 3.147 millones de euros. Esto supone un crecimiento del 3,5 % en número de devoluciones y del 4,4 % en solicitudes, que ascienden a 6.339.000. Hasta la fecha, se ha pagado el 70,9 % de las devoluciones solicitadas y el 58% de los importes.

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Atención telefónica y presencial: plazos y citas

El calendario de asistencia también avanza hacia su fase final. El plan “Le Llamamos”, que permite confeccionar la declaración por teléfono, está operativo desde el 6 de mayo, con citas disponibles desde el 29 de abril. La atención presencial en oficinas comenzará el 1 de junio, previa solicitud de cita desde este viernes 29 de mayo. Tanto la asistencia telefónica como la presencial cuentan con el apoyo de comunidades autónomas y ayuntamientos.

Los contribuyentes pueden solicitar cita a través de la Sede electrónica o de la app de la Agencia Tributaria, que permite seleccionar canal de atención, fecha disponible y filtrar oficinas por código postal. El sistema muestra además la primera cita libre para agilizar el proceso.

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Hacienda insiste en la importancia de no apurar los plazos, especialmente para quienes necesiten asistencia personalizada o tengan que presentar declaraciones con domiciliación bancaria.

El organismo recaudador también recuerda que este año se seguirá avanzando en el fomento del cumplimiento voluntario mediante una serie de avisos preventivos para evitar errores y omisiones que puedan posteriormente conllevar una eventual regularización de la Agencia y también, como novedad, con otras ‘advertencias’ para alertar, en ciertos casos, al contribuyente del derecho que podría tener a aplicar deducciones autonómicas que no está consignando en su declaración.

¿Cómo contactar con la Agencia Tributaria?

Internet (https://sede.agenciatributaria.gob.es)y ‘app’ (ofrece información y gestiones sin horarios)

Teléfono solicitud plan ‘Le Llamamos’ (a partir del 29 de abril): 91 535 73 26 / 901 12 12 24 (servicio automático, 24 horas) 91 553 00 71 / 901 22 33 44 (operador, de 9 a 19 horas, L-V)

Teléfono solicitud plan pequeños municipios (desde el 29 de abril): 91 553 00 71 / 901 22 33 44 (operador, de 9 a 19 horas, L-V)

Teléfono Renta Información (para resolver dudas): 91 554 87 70 (operador, de 9 a 19 horas, L-V)