Sara García Del Rey 15 ABR 2026 - 19:17h.

La familia de Adrián Palomino cuenta todos los detalles de su evolución: "Seguimos en un proceso serio y largo que requiere calma"

Adrián Palomino, el joven en coma en Tailandia, ya está en Madrid “gracias a la movilización ciudadana”

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Adrián Palomino, el joven español que sufrió un grave accidente de moto el pasado 9 de febrero en Phuket, en Tailandia, continúa mostrando una evolución muy positiva tras semanas críticas que mantuvieron en vilo a sus familiares y amigos.

El joven español estuvo en estado crítico en la UCI de un hospital de Tailandia durante un mes. Al no conseguir ningún avance, su familia luchó para conseguir alrededor de 200.000 euros para pagar un avión medicalizado que lo pudiera repatriar a España. Ahora, tras pasar otro mes ingresado en una clínica de nuestro país, la evolución de Adrián está siendo "muy buena".

La familia de Adrián Palomino se ha puesto en contacto con 'Informativos Telecinco' para confirmar que el joven ya ha salido de la UCI y explicar los detalles de su proceso de recuperación: "Seguimos en un proceso serio y largo que requiere calma, control y paciencia". Además, detallan que los últimos avances en el joven son "claramente positivos y muy sólidos”.

Adrián Palomino empieza a caminar y "ya reconoce a los seres queridos"

Uno de los cambios más destacados se ha producido en el plano físico. Adrián ha pasado de estar completamente encamado a recuperar progresivamente su movilidad: "Ha pasado de estar en cama a caminar cada vez más, con mejor equilibrio, más fuerza y más autonomía".

"Pasea por la planta, sube y baja escaleras, hace rehabilitación y empieza a hacer muchas cosas por sí mismo como ir al baño, ducharse o vestirse", cuentan sus familiares, asegurando que Adrián siempre tiene que estar bajo supervisión por seguridad.

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Cuando la familia hace alusión a los avances de Adrián a nivel cognitivo, confiesan que su evolución es "impresionante". "Mantiene conversaciones, reconoce a todo el mundo, recuerda cosas, lee y escribe algunas cosas, juega, traduce y entiende cada vez mejor todo lo que pasa", detallan sus seres queridos.

Sin embargo, la familia de Adrián reconoce que todavía viven situaciones difíciles después de haber salido de la UCI: "Hay momentos de confusión o cansancio, que son normales, pero cuando está descansado está muy lúcido, muy presente y muy él".

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El sueño, un factor importante para su recuperación

Uno de los aspectos que más ha condicionado su evolución ha sido el descanso, en los que afirman que ha estado días sin dormir nada: "Ha habido bastantes días de insomnio fuerte, noches en las que prácticamente no ha dormido nada".

Sin embargo, tras una reciente noche en la que logró dormir cinco horas seguidas, los familiares han destacado una mejora evidente en su estado, que está “más tranquilo, comunicativo y centrado”, lo que está ayudando a que pueda mejorar mucho más rápido.

Actualmente, el equipo médico trabaja en ajustar la medicación para favorecer un descanso más regular, considerado fundamental para su recuperación.

Supera una prueba clave en la alimentación

Otro hecho importante ha sido la mejora en la deglución, tras varios días de control estricto debido al riesgo de broncoaspiración, ha superado con éxito la prueba correspondiente, lo que le permite volver a beber agua y comenzar a alimentarse con mayor normalidad: "Estaba contentísimo, y no es para menos".

Este avance ha supuesto un gran impulso anímico, aunque los especialistas insisten en la necesidad de mantener precaución, comiendo y bebiendo de forma pausada y controlada. La familia subraya que Adrián entiende perfectamente su situación cuando se le explica, lo que facilita su colaboración en la recuperación y está siendo clave en su progreso: "También estamos viendo que cuando se le explica bien lo que le pasa, lo entiende perfectamente y colabora muchísimo".

A pesar de que el camino aún será largo y con altibajos, su familia destaca que el balance general es esperanzador: “Hay días mejores y otros más complicados, pero la evolución es muy positiva”.

El entorno cercano también ha querido agradecer el apoyo recibido durante todo este proceso, que ha sido fundamental tanto para la repatriación como para el acompañamiento emocional del joven: “Es increíble el equipo que se ha formado alrededor de él”.