El acusado se encuentra desde el domingo 12 de abril en prisión preventiva en el recinto penitenciario de Navalcarnero

Encuentran dos armas blancas en Villanueva de la Cañada: investigan si alguna fue utilizada por el asesino del niño de 11 años mortalmente apuñalado

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Una jueza de Móstoles, en Madrid, ha decretado el ingreso en enfermería o en un pabellón psiquiátrico para el joven de 23 años detenido como presunto autor del apuñalamiento de un niño de 11 años en Villanueva de la Cañada, que falleció después a causa de las heridas.

Al joven, que se encuentra desde el domingo 12 de abril en prisión preventiva en el recinto penitenciario de Navalcarnero, se le atribuye un delito de asesinato, aunque esta calificación podrá cambiar según se vayan practicando las correspondientes diligencias de investigación.

Controlar al agresor

La jueza ha pedido a Instituciones Penitenciarias el ingreso en enfermería o en un pabellón psiquiátrico si lo hubiera, para el control de la medicación que se le ha pautado, así como para controlar su evolución.

Los hechos sucedieron el jueves 9 de abril a las 19:45 en el centro cultural La Despernada, en Villanueva de la Cañada. El niño, que estaba en clase de inglés, salió hacia los aseos y allí fue abordado por su presunto agresor, que le asestó varias puñaladas y huyó, si bien horas después fue detenido por la Guardia Civil.

Los servicios sanitarios lograron estabilizar al menor, que se encontraba en parada cardiorrespiratoria y lo trasladaron al Hospital 12 de Octubre, pero acabó falleciendo a consecuencia de las heridas de arma blanca que tenía en el cuello, el tórax y la espalda.

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El agresor: "No quiero ser un estorbo"

El presunto agresor, que fue detenido por la Guardia Civil a primera hora del viernes 10, fue trasladado en primer lugar a Unidad de Psiquiatría del Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles.

Desde entonces se investiga si sufre algún trastorno psicológico. Los agentes, que están recopilando su historial médico, han encontrado varias notas que podría haber escrito el presunto agresor y en las que dice que "no quiere ser un estorbo" y que "sufre una carga".