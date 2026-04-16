Han sido halladas por unos vecinos y se encontraban en diferentes puntos de la localidad, sin relación aparente entre ellas

Analizan en prisión si el asesino de Villanueva de la Cañada mató al niño "en un estado consciente o por un brote psicótico"

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Agentes de la Guardia Civil están investigando si dos armas blancas que han sido halladas por unos vecinos en Villanueva de la Cañada pudieran ser las utilizadas por el asesino del niño de 11 años al que apuñaló mortalmente el pasado jueves 9 de abril en un centro cultural del municipio madrileño.

Según ha informado hoy la Comandancia de la Guardia Civil, una semana después del crimen, la colaboración ciudadana ha facilitado a los agentes dos armas blancas que se encontraban en diferentes puntos de la localidad, sin relación aparente entre ellas.

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El crimen de Villanueva de la Cañada: el niño de 11 años fue apuñalado mortalmente al ir a los baños de un centro cultural

Tras el hallazgo, las armas están siendo sometidas a las pruebas periciales oportunas con el objetivo de determinar si alguna de ellas pudo ser utilizada por el joven de 23 años que apuñaló mortalmente a David, de 11, quien fue abordado cuando se levantó de una clase de inglés en el centro cultural La Despernada de Villanueva de la Cañada para ir a los baños.

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En el aseo, el asesino le asestó varias puñaladas antes de huir del lugar para ser localizado horas después por los agentes de la Benemerita, tras lo cual pasó a disposición judicial y fue enviado a prisión.

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Cuando los efectivos de Emergencias llegaron al lugar de los hechos, iniciaron inmediatamente las maniobras de reanimación para estabilizarlo, momento en el que el menor entró en parada cardiorrespiratoria, aunque pudo revertirse en una ocasión antes de su traslado en helicóptero sanitario al Hospital 12 de Octubre, donde desgraciadamente se confirmó su fallecimiento.

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El menor, de origen rumano, presentaba varias heridas por arma blanca en el cuello, el tórax y la espalda. Tras los hechos, la Guardia Civil localizó al acusado como autor de su muerte, quien se negó a declara ante la jueza que decretó su ingreso en prisión provisional.

El autor del crimen de Villanueva de la Cañada padecía una enfermedad mental

El autor del apuñalamiento mortal padecía una enfermedad mental desconocida por los servicios municipales, según declaró el alcalde de la localidad, Luis Manuel Partida, lamentando los hechos. Por esa razón, también se está investigando si actuó "en un estado consciente o por un brote psicótico".

Según el alcalde, el acusado del homicidio no tenía antecedentes previos y actuó en un centro cultural por el que pasan al día unos 800 menores que reciben clases de música, idiomas o refuerzo al estudio. El menor en cuestión, concretamente, vivía con su familia en Brunete, pero asistía al colegio Santiago Apóstol de la localidad y estaba en una clase de inglés del centro cultural el día en que el agresor acabó violentamente con su vida.

Tras lo acontecido, en el centro se desplegó un equipo de psicólogos para atender tanto a los alumnos como a los profesores del menor fallecido.