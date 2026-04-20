La avioneta tipo Cessna se estrelló el pasado domingo 19 de abril en el patio de una casa en Wesley Chapel, Florida

La avioneta se desplomó “en circunstancias desconocidas” después de salir del aeródromo

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Una avioneta tipo Cessna se estrelló la mañana del pasado domingo 19 de abril en el patio de una casa en Wesley Chapel, Florida, una comunidad del condado de Pasco, cerca de Tampa. El accidente dejó una persona muerta, provocó un incendio en la propiedad y causó daños en la vivienda.

Hasta ahora, lo confirmado por las autoridades es que solo el piloto iba a bordo y que la aeronave cayó poco después de despegar de Tampa North Aero Park. La causa del siniestro todavía no ha sido determinada. La Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés) informó que encabezará la investigación y que emitirá actualizaciones conforme avance el caso.

¿Qué pasó con la avioneta?

El choque ocurrió alrededor de las 8:35 de la mañana, hora local, en una zona residencial de Wesley Chapel. Según los reportes oficiales citados por medios estadounidenses, la avioneta se desplomó “en circunstancias desconocidas” después de salir del aeródromo.

El impacto desató un incendio dentro de la propiedad. La portavoz del condado de Pasco, Sarah Andeara, informó que la casa sufrió algunos daños, aunque hasta el momento no se ha reportado públicamente que hubiera más víctimas dentro del domicilio.

Según la misma funcionaria, las llamas habían sido extinguidas hacia las 10:30 de la mañana.

Único fallecido en el accidente aéreo

Lo que está confirmado por ahora es que una persona murió y que el piloto era el único ocupante de la avioneta. Las autoridades locales serán las responsables de identificar formalmente a la víctima y de dar a conocer su identidad cuando corresponda.

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Este punto es importante porque, en accidentes de este tipo, la NTSB aclara que no le corresponde divulgar la identidad de los fallecidos. Su función se centra en investigar lo ocurrido y reconstruir la secuencia del accidente.

¿Qué investigan la NTSB y la FAA?

Tanto la FAA (Administración Federal de Aviación, por sus siglas en inglés) como la NTSB, confirmaron que ya investigan el caso. La agencia que llevará la investigación principal será la NTSB, que enviaría a un investigador al sitio para documentar la escena, examinar la aeronave y ordenar su traslado a una instalación segura para una evaluación posterior.

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La propia NTSB recordó que no especula sobre la causa del accidente mientras la indagatoria sigue abierta. También adelantó que publicará un informe preliminar dentro de 30 días, un documento que suele incluir los primeros hallazgos verificables, pero no una conclusión final sobre responsabilidades o causa probable.

Información del accidente hasta el momento

Imágenes captadas por la cámara de seguridad de un vecino mostraron una columna de humo elevándose desde el patio donde cayó la aeronave.

Ese material puede convertirse en una pieza relevante para la investigación, por lo que la NTSB pidió que cualquier persona que haya presenciado el accidente o tenga vídeos de vigilancia se ponga en contacto con la agencia.

Aunque en redes y reportes vecinales suelen circular versiones inmediatas tras un accidente, hasta este momento lo prudente es quedarse solo con lo confirmado: una avioneta Cessna cayó en un patio residencial, murió una persona, hubo fuego en la propiedad y las autoridades federales ya investigan el caso.

Lo que todavía no se ha confirmado públicamente es la causa del desplome, la identidad de la persona fallecida y si existió alguna falla mecánica, problema de maniobra o condición externa que explique el siniestro.

¿Cómo continúa la investigación?

En los próximos días, la investigación se centrará en revisar restos de la aeronave, registros de vuelo, antecedentes del avión y cualquier video o testimonio disponible.

Después vendrá el informe preliminar de la NTSB, que servirá para entender mejor qué pasó, aunque la causa probable suele conocerse mucho después.

Por ahora, el caso queda como otro accidente aéreo bajo revisión federal en una zona residencial de Florida, con una consecuencia inmediata ya confirmada: la muerte del único ocupante del avión y daños materiales en una vivienda cercana a Tampa.