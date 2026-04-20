El hombre se sacó una navaja con la que arremetió contra el cocinero para intentar apuñalarle en dos ocasiones en la zona del abdomen

En el mandil de cuero del cocinero se apreciaban claramente los cortes de las dos acometidas

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ValladolidAgentes de la Policía Nacional han detenido en Valladolid a un varón por un delito de homicidio en grado de tentativas tras intentar apuñalar dos veces a un cocinero de un local de hostelería, en el que además amenazó a varios clientes.

Los hechos se produjeron el pasado viernes 17 de abril, sobre las 15.00 horas, cuando la Sala CIMACC 091 recibió varias llamadas que alertaban de que un individuo amenazaba a varios clientes en el citado local, con un arma blanca.

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Intentó apuñalar al cocinero

Al lugar se desplazó una dotación de agentes de paisano de la Policía Nacional pertenecientes al Grupo de Atención al Ciudadano, quienes a su llegada se encontraron un grupo de unas 20 personas muy asustadas y a un individuo retenido en el suelo por dos hombres.

Cuando los agentes se entrevistaron con el cocinero del establecimiento, que resultó ser la víctima, este les relató cómo había accedido al local un varón muy alterado, que insultó a una pareja allí presente a quienes reclamaba un teléfono móvil.

Cuando el cocinero junto a otros trabajadores del establecimiento pidieron al varón que abandonase el local y dejase de molestar a los clientes, el hombre se encaró con la víctima y le amenazó de muerte.

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Una vez ya fuera del establecimiento, en la vía publica, sorpresivamente el hombre se sacó de la cintura una navaja con la que arremetió contra el cocinero para intentar apuñalarle en dos ocasiones en la zona del abdomen.

Un mandil de cuero, clave para salvar al cocinero

El cocinero portaba por su trabajo un mandil de cuero, lo que, junto a sus reflejos al intentar esquivar la acometida, le valió para no recibir heridas podrían haber causado lesiones de gravedad.

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En el mandil se apreciaban claramente los cortes de las dos acometidas, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado recogido por Europa Press.

Tras la agresión el presunto autor fue inmovilizado por varios testigos de los hechos hasta la llegada de los agentes, que procedieron a su detención como presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa. Asimismo, los agentes recuperaron el arma empleada en la agresión, una navaja con una hoja de ocho centímetros de largo.

Antes de proceder al traslado del detenido, una mujer responsable de otro local próximo indicó a los agentes de Policía Nacional que el detenido había protagonizado un incidente esa misma mañana en su local, en el que amenazó a los presentes de que iba a quemar el local con ellos dentro, hechos por los que fue identificado por una dotación uniformada de Policía Nacional, si bien posteriormente abandonó el lugar.

El detenido, a quien le constan trece antecedentes policiales, ha permanecido bajo custodia en la Comisaría de Policía Nacional de Delicias, hasta ser puesto a disposición de la autoridad judicial, que ha decretado su libertad.