Los agentes de la Policía Nacional procedieron a la detención del hombre como presunto autor de los delitos de daños, lesiones y contra la seguridad vial y abandono del lugar.

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"La he liado un poco". Fue la reacción de un hombre ebrio tras chocar contra tres coches estacionados en la vía pública y atropellar a un peatón -que fue hospitalizado con daños en las cervicales y la cadera- en Palma, que no contento con eso se intentó dar a la fuga. La Policía Nacional le arrestaba poco después. Los hechos ocurrieron en una plaza de la barriada palmesana de s'Indioteria el pasado domingo, sobre las 06.20 horas.

Una patrulla la Policía Nacional se dirigió al lugar al constatarse un accidente de un coche contra otros tres y en el camino recibió un comunicado del 091 que alertaba de un atropello a una persona por parte de un vehículo que se había dado a la fuga, mientras que la víctima quedó malherida en la calzada. La patrulla se dirigió en primer lugar al lugar del atropello. El mismo hombre había provocado todos los incidentes.

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Sobre la calzada había un hombre dolorido que fue atendido por los agentes hasta la llegada de la ambulancia. El hombre indicó que estaba caminando y pasó un vehículo a gran velocidad que le atropelló, golpeándose contra el capó y posteriormente contra la calzada. Instantes después del atropello, el vehículo aminoró la velocidad, pero seguidamente retomó la marcha para abandonar el lugar.

La víctima facilitó los escasos datos que conocía sobre el vehículo implicado, aunque los agentes localizaron a varios testigos que facilitaron datos identificativos del vehículo, lo que corroboraba la versión de la víctima.

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Una ambulancia asistió al herido y le trasladó a un centro hospitalario por la posible afectación en la cadera y las cervicales. Posteriormente, la patrulla de la Policía Nacional y otra de la Policía Local se dirigieron a la plaza de S'Indiotería donde se encontraban tres turismos dañados así como mobiliario urbano.

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Al ver a la policía, el hombre se intentó ocultar en la vegetación

La patrulla de Policía Local de Palma inició los trámites del atestado por accidente, mientras que la patrulla de la Policía Nacional efectuó una batida para intentar localizar el vehículo implicado en el atropello y en el accidente. En las proximidades se localizó al vehículo implicado dañado y sin conductor en su interior. Los agentes localizaron en el camino viejo de Bunyola a un hombre con "movimientos erráticos" que al percatarse de la presencia policial intentó ocultarse entre la vegetación.

Los agentes interceptaron al hombre que presentaba síntomas de encontrarse bajo la influencia de alcohol y estaba desorientado. De hecho, el hombre se negó a someterse a las pruebas de detección de alcohol por parte de Policía Local.

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Finalmente los agentes de la Policía Nacional procedieron a la detención del hombre como presunto autor de los delitos de daños, lesiones y contra la seguridad vial y abandono del lugar.