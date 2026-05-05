Patricia Martínez 05 MAY 2026 - 12:55h.

El detenido es un hombre de 58 años de Catoira, con numerosos antecedentes

Un atracador disfrazado intenta robar en una librería de Sanxenxo a punta de pistola y acaba huyendo: “Mi marido creyó que era una broma"

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SanxenxoBelén y su marido aún no han olvidado el susto que pasaron hace casi siete meses, el pasado octubre, cuando un atracador, con un peculiar atuendo, nada discreto, entró en su librería de Noalla, en Sanxenxo.

El hombre sacó una pistola para intimidarlos, y les pidió todo el dinero de la caja. Ahora saben que el arma no era real, pero en ese momento el hombre, con un curioso y completo disfraz, compuesto de falda, gafas, mascarilla y peluca, el atracador se puso a forcejear con el propietario, reclamándole el dinero y finalmente escapó del local sin botín alguno.

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La Guardia Civil ha confirmado ahora la detención del atracador, amante de los disfraces, que usaba para evitar ser identificado. Se trata de un vecino de Catoira de 58 años, quien cuenta, además, con numerosos antecedentes policiales, y que ahora está investigado como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación, tras asaltar la librería de Sanxenxo.

Las imágenes de la cámara de seguridad, difundidas ahora por la Guardia Civil confirman el relato que había contado Belén, la propietaria de la librería Corel, aquella mañana de octubre.

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El relato de los hechos

Belén contaba que su marido “creyó que era una broma al verlo así en un primer momento, al venir disfrazado”. Pero la intención del hombre era clara, robarles. No se trataba de ninguna broma. “Llevaba las manos en los bolsillos hasta que las sacó y empuñó una pistola y le dijo a mi marido “dame todo el dinero que tengas”, recuerdan. Así que entonces se dieron cuenta de que, a pesar del atuendo, el atraco “iba en serio”.

“Luego dio la vuelta por detrás del mostrador y fue hacia él, y entonces mi marido se defendió y ahí forcejearon”, relataba Belén. Fue entonces cuando ella, que estaba en el almacén salió y al ver lo que pasaba en la tienda, se puso a gritar, pidiendo ayuda. “El hombre se asustó y se marchó sin nada”. Su marido resultó herido leve por el forcejeo y acabó en Urgencias.

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El detenido contó donde había tirado el disfraz

Tras tener conocimiento de los hechos el Equipo de Investigación de la Guardia Civil de Sanxenxo inició una investigación que permitió la identificación y posterior detención del presunto autor. El hombre además, acabó contándole a los investigadores dónde había arrojado su peculiar disfraz, utilizado en este suceso, y los agentes pudieron recuperarlo. Ahora siguen trabajando para intentar localizar el arma, presuntamente simulada.

Los hechos investigados hasta el momento fueron puestos en conocimiento del Tribunal de Instancia Sección Civil y de Instrucción Plaza de Cambados encargado del caso, donde el presunto autor de los hechos deberá comparecer cuando sea citado para ello.