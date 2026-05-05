La Fiscalía ve indicios "inequívocos" de maltrato a la bebé de pocas semanas de vida

Se ha opuesto a la libertad de los padres argumentando que existe un riesgo de fuga, de reiteración delictiva y de alteración

Compartir







BarcelonaLa Fiscalía ve indicios "inequívocos" de maltrato a un bebé de pocas semanas en Barcelona, cuyos padres están siendo investigados como presuntos autores de delitos de maltrato habitual, lesiones y agresión sexual con penetración, y ha reiterado la petición de que permanezcan en prisión provisional, según han informado fuentes judiciales a Europa Press.

Así lo han solicitado los fiscales de la sección especializada en violencia contra la infancia y la adolescencia, Félix Martín y Elisabet Jiménez, en la vista celebrada este martes por la mañana en la Audiencia de Barcelona para decidir si la pareja investigada debe continuar en prisión provisional hasta la celebración del juicio.

Por su parte, los abogados de los investigados han solicitado medidas alternativas menos gravosas a la privación de libertad, como que se les coloque una pulsera telemática con GPS para que estén localizables, que se les imponga el pago de una fianza o una orden de alejamiento del menor.

La Fiscalía no tiene "ninguna duda" de los indicios de maltrato

La Fiscalía, que no tiene "ninguna duda" de los indicios de maltrato y que considera que no hay elementos indiciarios que permitan plantear otra hipótesis o que encaje en la tesis que plantean las defensas, se ha opuesto a la libertad de los padres argumentando que existe un riesgo de fuga, de reiteración delictiva y de alteración, destrucción u ocultación de la prueba.

PUEDE INTERESARTE La Sanidad catalana cree que los hospitales no detectaron el maltrato al bebé de Barcelona porque la madre era enfermera del Vall d'Hebrón

Han alegado que la suma de las penas asociadas a los delitos que se les atribuyen ya implica "objetivamente" un riesgo de fuga, porque se trata condenas que no admitirían una suspensión de la pena privativa de libertad.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Sobre el riesgo de alterar elementos de prueba, la Fiscalía ha referido que para la investigación es positivo que los testigos, varios de ellos de su entorno familiar, no sientan una "presión psicológica", que consideran que será mayor si los investigados están en libertad.

En lo referente a la reiteración delictiva, han señalado que aunque el bebé esté a cargo de una familia de acogida tras recibir el alta hospitalaria, la "gratuidad y la brutalidad" de las lesiones que presentaba implica una peligrosidad criminal.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Durante la vista, que ha durado unos 40 minutos, se han repasado los indicios recabados hasta el momento en contra de los progenitores, y el Ministerio Público ha insistido en que las lesiones que presenta el menor, que han evolucionado favorablemente desde que fue apartado de ellos, no encajan en la hipótesis planteada por la defensa de que pueden estar causadas por una enfermedad genética.

Se basan en que los forenses ya aseguraron, cuando se les tomó declaración en sede judicial tras la detención de los padres, que eran "incompatibles" con una patología, y sostienen que las lesiones en los genitales son de tal contundencia que son muy difíciles de justificar.

Por su parte, las defensas, tanto del padre como de la madre, han señalado que no existe riesgo de reiteración delictiva porque sus defendidos no tienen más hijos, el bebé está a cargo de otras personas y no tienen antecedentes penales.

Sobre el riesgo de fuga, han asegurado que sus defendidos no cuentan con apoyo en el extranjero ni con suficiente capacidad económica pues uno trabaja en una fábrica y la otra es enfermera, y que tienen arraigo en Catalunya, pues es donde está su familia, su hijo y sus amigos.

Sobre la destrucción, ocultación o alteración de pruebas, la letrada del padre ha rebatido diciendo que los testigos, como los vecinos y gente del entorno familiar, ya han declarado ante los Mossos d'Esquadra, por lo que si ahora cambiasen su versión esto podría incluso perjudicar a la defensa.