Los progenitores, un alemán y una mujer con doble nacionalidad, alemana y estadounidense, esperaban haber sido absueltos

Los padres de la "casa de los horrores" de Oviedo, desde prisión: "Estamos rotos sin nuestros hijos"

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La Audiencia Provincial de Asturias ha condenado a dos años y diez meses de prisión a los padres que mantuvieron aislados durante casi tres años y medio a sus tres hijos en una casa situada a las afueras de Oviedo, ha informado la Fiscalía del Principado.

La sentencia les condena a cada uno de ellos a dos años y cuatro meses de cárcel por un delito de violencia psíquica habitual en el ámbito familiar y a otros seis meses de prisión por un delito de abandono de familia, mientras que les absuelve del delito de detención ilegal del que estaban acusados.

Los padres, destrozados por la condena

Los progenitores, un alemán de 53 años y una mujer de 48 con doble nacionalidad, alemana y estadounidense, esperaban haber sido absueltos de todos los cargos, han lamentado la pena impuesta: "La mayor condena es no poder estar con nuestros hijos", han asegurado a la abogada de la mujer, según recoge el medio local La Nueva España.

Antes de conocerse la sentencia, la pareja compartía su desesperación por estar separados de los menores: "Estamos rotos sin nuestros hijos, sólo queremos estar con los niños", admitían.

La defensa del matrimonio que aisló a sus a sus hijos, "moderadamente satisfecha"

Los abogados que defendieron al matrimonio juzgado por aislar a sus tres hijos en una casa a las afueras de Oviedo durante casi tres años y medio están "moderadamente satisfechos", han apuntado a EFE los letrados.

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Los abogados han valorado que la Audiencia Provincial de Oviedo haya descartado el delito más grave que se imputaba al matrimonio, el de detención ilegal, por el que afrontaban 21 años de cárcel, al entender que su conducta no estaba "dolosamente dirigida a privar de libertad a los menores, sino que obedecía a una dinámica de aislamiento familiar".

No obstante, han expresado su discrepancia con las condenas por maltrato psíquico y abandono de familia al entender que el asunto debía haberse abordado fundamentalmente desde el ámbito social y asistencial, y no desde el derecho penal, por lo que estudiarán un posible recurso.

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Los 3 hijos bajo tutela de los servicios sociales

Los niños, dos gemelos que ahora tienen 9 años, y su hermano mayor, de 11, que estuvieron encerrados en una casa unifamiliar en las afueras de Oviedo entre diciembre de 2021 y abril de 2025, se encuentran bajo la tutela de los servicios sociales del Principado.

Durante el juicio, el matrimonio admitió que la situación familiar era anómala, pero insistió en que siempre trató de hacer lo mejor para los niños.

La defensa sostuvo ante el tribunal que no podía hablarse de detención ilegal sino de un "aislamiento voluntario" por parte de unos padres que habían estado enfermos de coronavirus, y que presentaban un "miedo insuperable" a enfermar de nuevo, por lo que decidió autoconfinarse y educar a sus hijos en la casa.

Además, los abogados de los padres lamentaron que los hechos derivaran en una causa penal, cuando a su juicio la situación se podría haber afrontado desde el ámbito de los servicios sociales.