Detenido un hombre en Málaga por agredir mientras conducía ebrio a su pareja, que llamó para pedir auxilio

La Policía de Málaga localizó el vehículo mientras el hombre continuaba propinando agarrones y empujones a la víctima

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MálagaAgentes del Grupo de Investigación y Protección (GIP) de la Policía Local de Málaga han detenido a un individuo de 45 años como presunto autor de los delitos de malos tratos en el ámbito de la violencia de género, conducir un vehículo a motor bajo la influencia de bebidas alcohólicas y negativa a someterse a la pruebas legalmente establecidas.

Los hechos ocurrieron sobre las 20,45 horas del pasado sábado, 9 de mayo. La víctima llamó al teléfono de guardia del servicio VioGén de la Policía Local de Málaga manifestando que se encontraba circulando en un vehículo como copiloto, mientras su pareja conducía y la agredía físicamente con golpes y tirones de pelo.

Agarrones y empujones a la víctima

Los agentes del GIP, que prestaban servicio de paisano en vehículo camuflado, lograron mantener la llamada activa durante 10 minutos, han indicado desde la Policía Local en un comunicado. En este tiempo interactuaron con el agresor para intentar tranquilizarlo mientras coordinaban la localización del vehículo.

Finalmente, lograron interceptarlo cerca del domicilio de la víctima, observando cómo el individuo, tras detener la marcha, continuaba propinando agarrones y empujones a la víctima mientras discutían acaloradamente.

Lesiones en la cara

Tras identificarse como agentes de la autoridad, interceptaron al individuo, comprobando que presentaba síntomas inequívocos de encontrarse bajo la influencia de bebidas alcohólicas, a la vez que se ocupaban de la víctima, que presentaba lesiones leves en la cara.

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Ante los hechos, los agentes procedieron a la detención del individuo y a su traslado a dependencias del Grupo de Investigación de Accidentes y Atestados (GIAA) de la Policía Local de Málaga, donde se negó a realizar la prueba de alcoholemia, sumándose así un nuevo delito a las diligencias, quedando recogida la sintomatología que presentaba en un acta de síntomas externos.

Tras la instrucción del atestado, el individuo fue trasladado a dependencias policiales para, posteriormente, ser puesto a disposición judicial.

Asistencia a las víctimas de violencia de género

Por otro lado, desde la Policía Local de Málaga han recordado que, tanto si se es víctima de cualquier forma de violencia de género como si se tiene conocimiento de que una mujer pueda ser víctima, se puede llamar al teléfono gratuito 016. Es confidencial, anónimo y no deja rastro en la factura.

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Por otra parte, el Ayuntamiento también cuenta con el Servicio Urgente de Atención Jurídica a Mujeres (SUAM), en el que un equipo formado por abogadas especializadas en violencia de género asiste personal y telefónicamente (010 y 679 661 800) a cualquier mujer que lo necesite las 24 horas del día durante todos los días del año.

El 016 atiende las 24 horas del día

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es ; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.