El menor fue localizado durante un registro en el piso de una red dedicada a explotar sexualmente a mujeres vulnerables en Jerez de la Frontera, Cádiz

Detectan restos de cocaína en el organismo de un bebé de un año tras ingresar en un hospital de Asturias

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Agentes de la Policía Nacional han trasladado a un hospital de Jerez de la Frontera, Cádiz a un bebé de 21 meses, al que se le ha detectado la presencia de cocaína en su organismo y presentar síntomas compatibles con síndrome de abstinencia. La localización tuvo lugar en el transcurso de una nueva fase de la operación Aragua destinada a desmantelar una organización dedicada a captar mujeres en situación de vulnerabilidad para explotarlas sexualmente en distintos pisos.

Las víctimas, cuyo número se eleva a ocho por el momento, contraían una deuda de hasta 5.000 euros por el traslado y debían entregar el 50% de los beneficios obtenidos mediante la prestación de servicios sexuales, ha indicado la Policía en una nota.

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El bebé de 21 meses tenía cocaína a su alcance

Dentro de la operación Aragua, el pasado 20 de mayo se realizaron tres registros simultáneos en un domicilio de Estepona (Málaga), así como en dos inmuebles utilizados para el ejercicio de la prostitución en Jerez de la Frontera, todo ello a raíz de los indicios obtenidos durante la investigación.

Como resultado del registro efectuado en Estepona fue detenida una persona, interviniéndose un dron, un teléfono móvil, un disco duro, un ordenador personal, 250 euros en efectivo y varias armas de aire comprimido presuntamente modificadas y consideradas prohibidas.

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En el domicilio del detenido se encontraba un menor de 21 meses de edad. Los agentes observaron "graves condiciones de insalubridad" en la vivienda, donde había restos de cocaína al alcance del menor. Es por eso que se activó el protocolo correspondiente a través de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM).

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El menor fue trasladado a un centro sanitario, donde permanece ingresado tras haber dado positivo en cocaína y presentar síntomas compatibles con síndrome de abstinencia.

Obligadas a prostituirse las 24 horas del día

Los registros realizados en los pisos de prostitución de Jerez de la Frontera permitieron identificar a ocho potenciales víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación sexual.

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Durante la investigación, los agentes comprobaron "las duras condiciones" a las que eran sometidas las mujeres explotadas. Las víctimas compartían habitaciones y camas, llegando a dormir dos mujeres en la misma cama en la que posteriormente se realizaban los servicios sexuales. Además, debían interrumpir sus descansos cuando llegaban clientes.

Las mujeres eran obligadas a prostituirse las 24 horas del día, los siete días de la semana, siendo además incitadas al consumo de sustancias estupefacientes y obligadas presuntamente a suministrarlas a los clientes. Asimismo, se encontraban permanentemente vigiladas mediante cámaras de seguridad instaladas en los inmuebles.

Los dos detenidos fueron puestos a disposición judicial el pasado viernes 22 de mayo, decretándose su ingreso en prisión.