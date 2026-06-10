Dawa Sherpa sale de la UCI y ya come y habla tras sobrevivir solo y sin oxígeno en el Everest

En un hito más que demuestra la fortaleza de su cuerpo y de su mente, Dawa ha salido de la UCI y ya come y es capaz de hablar un poco.

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El caso de Hillary Dawa Sherpa es único. Fue dejado solo en el Everest, a 7.000 metros, en su zona más peligrosa. Solo y sin oxígeno. Nadie esperaba que sobreviviera. Pero llegó arrastrándose al campamento base situado a 2.000 metros ante el asombro de todos. Ahora, en un hito más que demuestra la fortaleza de su cuerpo y de su mente ha salido de la UCI y ya come y es capaz de hablar un poco.

Su caso ha dado luz a la situación de los sherpa. De hecho, la familia de Dawa se planeta demandar a la agencia de viajes Himalayan Traverse Adventure por no haber puesto en marcha una misión de rescate a tiempo. “Si hubiera sido un escalador extranjero, el rescate sin duda se habría organizado mucho más rápido, pero resultó ser un anciano nepalí", señalan en The Independent.

Himalayan Traverse Adventure rechazó las acusaciones de haber retrasado las labores de rescate, argumentando que las inclemencias del tiempo hacían que la operación de búsqueda fuera demasiado peligrosa. "Enviar a alguien a buscar en esas condiciones habría puesto en riesgo su vida", declaró Angfurba Sherpa, representante de la compañía, al New York Times. La Asociación de Montañismo de Nepal también ha solicitado una investigación gubernamental sobre los hechos.

Dawa Sherpa, de 57 años, desapareció en la montaña más alta del mundo el 30 de mayo durante una de las últimas expediciones de la temporada de escalada de primavera. Tras casi seis días en condiciones extremas, fue encontrado el 4 de junio mientras avanzaba lentamente hacia el campamento base. Fue evacuado en helicóptero y trasladado a Katmandú para recibir tratamiento. Sufría de congelación, deshidratación severa y una fractura en el fémur. Pero ya está en planta.

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Dawa Sherpa contó que lo dejaron solo cerca de la "zona de la muerte " del Everest , donde los niveles de oxígeno son peligrosamente bajos. Posteriormente relató cómo logró sobrevivir a pesar de quedarse sin oxígeno y separarse de los demás. Masticó hielo para hidratarse. También encontró algunos chocolates y bocadillos en sus bolsillos, que le ayudaron a mantenerse durante el descenso en solitario.

Dawa cayó en una grieta sobre la cascada de hielo de Khumbu y permaneció atrapado durante unos dos días antes de poder salir gracias a que las nevadas y las avalanchas rellenaron parcialmente el hueco. Su familia creía que había muerto, de hecho ya había comenzado con sus ritos funerarios.

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Dawa Sherpa trabajaba para Himalayan Traverse Adventures. Según el escalador británico Chris Thrall, que descendía con él, Dawa Sherpa se detuvo a descansar sobre una roca tras cargar un peso considerable e instó a los demás a continuar sin él.