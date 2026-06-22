Celia Molina 22 JUN 2026 - 07:15h.

Violeta Andic, hija de Nahman Andic, fue la directora de la línea Violeta by Mango, centrada en las tallas grandes para la mujer

Terapia psicoanalítica fuertemente directiva: así eran las sesiones a las que asistieron Jonathan Andic y su padre, Isak

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Tras la publicación de los audios de la llamada a emergencias que hizo Jonathan Andic por la presunta caída de su padre, en los que se escucha al exvicepresidente de Mango sollozar y pedir ayuda urgente, la investigación contra él continúa su curso. Después del extenso informe elaborado por los Mossos d'Esquadra, el juzgado nº5 de Martorell decidió detener a Jonathan Andic por el presunto homicidio de su padre, al haberse presentado pruebas que ponían en duda su versión de la caída accidental del CEO.

Aunque, en el audio se aprecia la conmoción del acusado tras lo ocurrido en la montaña de Monserrat, la jueza que lleva el caso ha mantenido las medidas preventivas aplicadas sobre Jonathan cuando éste pagó (en menos de veinte minutos) la fianza de un millón de euros que se le impuso, accediendo a la libertad provisional.

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Por tanto, el acusado tendrá que seguir presentándose frente al tribunal una vez a la semana para evitar el (muy alto) riesgo de fuga, así como la imposibilidad de usar su pasaporte.

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Lideró la línea de ropa Violeta by Mango

Durante todo este proceso, Jonathan ha contando con el máximo apoyo de su familia: de su mujer, Paula Navarro, que se ha convertido al judaísmo por él; de sus hermanas pequeñas, Ruth y Sarah, su tío, Nahman Andic y de la hija de éste, Violeta Andic, que se ha mantenido en un discretísimo plano desde que su primo fue acusado de homicidio.

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Se sabe que Violeta, que siempre mostró un gran interés por la moda, era la sobrina favorita del fallecido fundador de Mango. Nacida en 1985, de joven, estudió Gestión, Marketing y Comunicación de Moda en el IED. Entró a trabajar en Mango desde abajo, sin enchufe: primero en los almacenes, poniendo alarmas a las prendas y trabajando como dependienta, hasta que, en el año, 2014, lideró la parte empresarial de la línea Violeta by Mango, centrada en las tallas grandes (de la talla 40 a la 54) para mujer.

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Casada, con tres hijos y una firma de ropa propia

Las tallas grandes acabaron incluyéndose en el catálogo Woman de Mango y Violeta comenzó entonces su propia andadura en el ámbito de lo textil, creando, junto a Rocío Peralta, Gavriella, una firma de ropa centrada en la estética mediterránea, el respeto por la naturaleza y la producción responsable. Todo ello, combinado con su vida personal, como madre de tres hijos y esposa, si bien la identidad de su marido no ha trascendido nunca a la esfera pública.

Como el resto de los familiares de Jonathan, Violeta mantiene en privado su perfil de Instagram (Ruth y Sarah lo privatizaron por recomendación de la defensa de su hermano). Y tampoco se ha pronunciado en ningún momento sobre la acusación que se cierne sobre su primo, de quien sospecha que pudo ser el causante de la caída de su padre en la montaña de Monserrat en diciembre de 2024, ni de la salida temporal de éste de la vicepresidencia de Mango para centrarse en el juicio.

Quien no conociera a Violeta, tampoco sabrá de la existencia de Henry Suárez, el hijo de la empleada del hogar de los Andic, a quién Isak, su padrino, acogió como si fuera suyo. Es considerado como el cuarto 'hijo' del fundador de Mango y también se mantiene al margen de la detención de su (casi) hermano.