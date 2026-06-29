Hallan 117 perros muertos en un refugio de animales en California, algunos con heridos de bala

Los investigadores han encontrado los restos de 117 perros en diversos estados de descomposición.

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Los investigadores han encontrado los restos de 117 perros en diversos estados de descomposición, muchos de ellos con heridas de bala, en los terrenos de un supuesto refugio de animales en el norte de California. También se encontraron alrededor de 600 collares para perros que se cree que fueron enterrados en fosa comunes.

La Oficina del Sheriff del Condado de Humboldt comunicó el viernes que también descubrió 21 cráneos caninos, cientos de huesos y otros restos durante los registros en Miranda’s Rescue Animal Sanctuary, una instalación de 20 hectáreas en Fortuna, California.

La propietaria y administradora del refugio, Shannon Miranda, ha reaccionado señalando que los medios han dado una visión incompleta y, en algunos casos, inexacta" de las instalaciones. En Miranda’s Rescue, nuestra misión es salvar a tantos animales como podamos de manera segura, siempre equilibrando la compasión por los animales con nuestra responsabilidad de proteger a las familias, los niños, otras mascotas y al público”, señala el refugio en un comunicado.

En su comunicado, los propietarios del refugcio señalan que “Miranda’s Rescue es un rescate sin sacrificio. No sacrificamos animales simplemente para hacer espacio", aunque sí dejan la puerta abierta a "circunstancias excepcionales en las que la eutanasia puede ser necesaria, cuando un animal sufre una condición terminal o cuando representa un peligro grave y continuo para las personas u otros animales. En esas situaciones, tomamos la decisión más humana y responsable que podemos, siempre teniendo en cuenta la seguridad pública y el bienestar animal”.

Los investigadores han evidenciado que cientos de perros fueron transferidos o entregados a Miranda’s Rescue por ciudadanos particulares y refugios de animales. Miranda’s Rescue cobra tarifas por traslados desde refugios, además de donaciones que, según dice, ayudan a cubrir los costos de alimentación, alojamiento, atención veterinaria, medicamentos, gastos de la instalación y personal.

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La oficina del sheriff dijo que comenzó a investigar el refugio tras recibir “información creíble” en abril “sobre denuncias de abuso grave de animales, crueldad animal, fraude y conspiración”. La voz de alerta llegó de la mano de dos defensores de los animales, uno de los cuales es dueño de una propiedad contigua al refugio. Usó cámaras de rastreo para monitorear la actividad del refugio.

La oficina del sheriff ha pedido paciencia al público mientras continúa la investigación, señalando que la pesquisa es compleja y hay mucha evidencia que procesar. No se han presentado cargos en la investigación, que ya dura dos meses.

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"Si existen pruebas suficientes para respaldar las violaciones de las leyes de crueldad animal, fraude u otras leyes aplicables, el caso se remitirá al equipo de la fiscalía para su revisión y la consideración de cargos penales", dijo el departamento en un comunicado.