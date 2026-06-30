Claudia Barraso 30 JUN 2026 - 19:35h.

El futbolista no pudo contener las lágrimas al marcar el gol y acabó desplomándose dentro del campo

La conmovedora reacción de Cody Gakpo al marcar un gol contra Marruecos después de perder a su hijo

Compartir







Cody Gakpo, el delantero de Países Bajos, emocionó a todo el mundo tras romperse entre lágrimas al marcar un gol a Marruecos en el Mundial. El futbolista y su pareja Noa van der Bij acaban de perder el bebé que esperaban y por el que tuvo que abandonar la concentración de la selección durante varios días.

Aunque el gol no sirvió para conseguir la victoria contra el equipo africano, si ha servido para que tanto su familia y él recuperen la ilusión tras un duro golpe de la vida. Apenas tres días antes, el futbolista y su novia Noa van der Bij, habían anunciado que el bebé que esperaban había fallecido todavía en el vientre de la joven.

PUEDE INTERESARTE Muere un piloto de motos amateur tras un choque en una carrera en el circuito de Alcarràs, Lleida

"Con el corazón destrozado, compartimos la devastadora noticia de que nuestro bebé ha fallecido durante el embarazo. Gracias por vuestro cariño y apoyo. Elijah Raphael Gakpo, amado para siempre, nuestro hijo para siempre”, publicó el futbolista en su cuenta de Instagram junto con una foto del pequeño con un gorrito y una manta y las manos de la pareja entrelazadas encima de su cuerpo.

El gol del futbolista

Ahora ha sido su novia quien ha querido tener unas bonitas palabras con el futbolista, subiendo a sus historias una fotografía de él, señalando al cielo y entre lágrimas al celebrar el gol. La euforia no pudo sobreponerse a la emoción del jugador al recordar a su recién hijo fallecido y acabó desplomándose en el suelo, roto por el dolor y siendo apoyado y abrazado por todos sus compañeros de equipo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

“Muy orgullosa de ti”, escribía la joven añadiendo un corazón y unas manos rezando encima de la fotografía del futbolista. Ambos ya tienen un hijo juntos, que una semana antes, Noa llevó al estadio con la camiseta de la selección de Países Bajos, con número de dorsal de su padre y la palabra ‘papa’.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Un gol increíble a pesar del duelo

A pesar de la dura pérdida, el futbolista no ha querido perder la oportunidad de seguir jugando con su selección y ha demostrado que sigue siendo uno de los mejores futbolistas del equipo porque, a pesar del duelo que atraviesa la familia, sacó fuerzas y marcó un gol que será recordado de por vida en el club y también en toda su familia.