Los cuerpos de las dos mujeres hallados en un piso incendiado de Mijas, Málaga, presentan heridas de arma blanca

El principal sospechoso del doble crimen de Mijas, Málaga: la expareja de la madre, un hombre con antecedentes por maltrato

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MijasLa Guardia Civil sigue investigando la muerte violenta de dos mujeres, madre e hija, en la localidad malagueña de Mijas. Sus cuerpos fueron encontrados dentro de su vivienda. El asesino, intentó después quemar la casa.

Según ha podido conocer 'Informativos Telecinco', los agentes de la Benemérita están investigando a un hombre como presunto autor de la muerte de María y Patricia, las víctimas de este doble crimen. "Las encontraron quemadas y con signos de violencia, con heridas de arma blanca. Investigan a la expareja de la madre, un hombre que tenía denuncias por violencia de género de otras exparejas", informa desde la localidad malagueña José Palacios.

El dolor de los vecinos de Mijas

Los vecinos de Mijas están completamente consternados tras la muerte de esta madre y esta hija que eran muy queridas en la localidad. El medio de comunicación 'Málaga Hoy' ha podido hablar con varios conocidos de la familia.

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“A mí me despertaron los ruidos de arriba, olía a quemado, y a los 10 minutos una persona empezó a gritar ¡Ayudadme, por favor!”, explicaba una de las vecinas al medio anteriormente citado indicando que “no tuve el valor de abrir la puerta y salir porque tenía miedo”.

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Además, esta misma mujer ha explicado que la persona que salió del inmueble pidiendo auxilio “iba corriendo para arriba y para abajo y gritando”. “Decía: ¿No hay nadie en la calle?, ¡hay tres personas dentro, por favor, he visto los huesos, ayudadme!, gritaba”, recogen desde 'Málaga Hoy'.

Por su parte, el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Mijas, Juan José Torres Trella, ha afirmado que "estamos muy consternados" y ha explicado que "son vecinas del barrio; aquí los vecinos están bastante tristes y es complicada la situación".

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Por otro lado, ha añadido que el Ayuntamiento "está ofreciendo todos los medios psicológicos y necesarios para que cualquier vecino que se quiera poner en contacto con nosotros acuda al Consistorio y se le proporciona esa psicóloga para poder atenderle".

A la espera de los resultados de la autopsia

Las dos mujeres, madre e hija, de unos 60 y 30 años, presentan heridas por arma blanca. Así lo han confirmado fuentes del instituto armado, que han precisado, que, no obstante, las causas de la muerte se determinarán una vez se realice la autopsia en el Instituto de Medicina Legal (IML), donde los cuerpos han sido trasladados.

Otras fuentes consultadas han explicado a Europa Press que ninguna de las dos mujeres, de unos 60 y 30 años, constaba en el sistema Viogén. No obstante, la investigación continúa abierta para esclarecer lo sucedido, por lo que no se descarta ninguna hipótesis, incluida, la violencia de género.

El 016 atiende las 24 horas del día

Hay que recordar que el 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es ; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.