El dispositivo permitió interceptar combustible, una embarcación neumática, motores fueraborda y una furgoneta robada

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La Guardia Civil ha detenido a tres personas durante un macrodispositivo desplegado en la desembocadura del río Guadalete (Cádiz) contra la infraestructura logística de las organizaciones dedicadas al narcotráfico, conocida como "petaqueo". En la operación se han intervenido 2.750 litros de gasolina destinados, presuntamente, al abastecimiento de narcolanchas.

La actuación, desarrollada este martes, permitió localizar en una parcela próxima a la localidad de El Portal una gran cantidad de combustible, además de una furgoneta sustraída, una embarcación neumática desinflada y dos motores fueraborda de 40 caballos de potencia.

El operativo, en el que participaron más de una treintena de agentes de distintas unidades de la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz, se desarrolló por tierra, mar y aire en la desembocadura del Guadalete, uno de los puntos utilizados por las redes de narcotráfico para sus actividades logísticas.

Tres detenidos durante el dispositivo

La primera intervención tuvo lugar después de que los agentes detectaran varias embarcaciones abarloadas en las inmediaciones de la playa de La Puntilla, en El Puerto de Santa María.

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Una de ellas inició la navegación en dirección al río Guadalete y fue interceptada por los efectivos desplegados. En su interior viajaban tres personas que transportaban 62 garrafas de gasolina, destinadas presuntamente al suministro de combustible para embarcaciones vinculadas al tráfico de drogas. Tras la intervención, los tres ocupantes, todos ellos varones, fueron detenidos como presuntos responsables de los hechos investigados.

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Más combustible y material oculto en una parcela

Posteriormente, dentro del mismo operativo, efectivos de Seguridad Ciudadana localizaron una parcela próxima a El Portal, donde se encontraba oculto diverso material relacionado con la denominada narcologística.

En el interior de un cuarto de aperos fueron halladas 110 garrafas con unos 2.750 litros de gasolina, además de una furgoneta sustraída que contenía una embarcación neumática desmontada y dos motores fueraborda de 40 caballos.

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La Guardia Civil mantiene este tipo de dispositivos de vigilancia y control en las zonas consideradas más vulnerables con el objetivo de combatir la infraestructura logística del narcotráfico, tanto por vía marítima como terrestre, e impedir el suministro de combustible y medios técnicos a las organizaciones criminales.

En el operativo han participado unidades de Seguridad Ciudadana, Patrullas Fiscales, el equipo Pegaso con drones y el Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil.