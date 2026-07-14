El descuido de protocolo de la Familia Real ha provocado que las tres representen la bandera gala el mismo día que se disputa la semifinal

Las imágenes de la graduación militar de la princesa Leonor: del abrazo con el rey Felipe al orgullo de Letizia y la infanta Sofía

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Los looks de la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía, en los Premios Princesa de Girona 2026, están dando mucho de qué hablar horas antes del partido contra Francia. La familia real ha protagonizado el tradicional saludo previo que sirve como antesala de una de las jornadas más importantes para la heredera al trono.

El descuido de protocolo de la familia real ha provocado que las tres representen la bandera gala el mismo día que se disputa la semifinal del Mundial. Tanto Letizia como sus dos hijas, Leonor y Sofía, han apostado por trajes de chaqueta para este primer evento de estos galardones. Un vestuario que, sin duda, intenta no llamar mucho la atención.

Letizia, Leonor y Sofía protagonizan un llamativo posado con los colores de Francia

La reina Letizia ha apostado por un conjunto sastre en azul. Se trata de un estilo bastante común en el armario de la reina y con el que siempre acierta en este tipo de compromisos oficiales. En esta ocasión, vemos un set de lino de Woman Limited (firma de El Corte Inglés), que estrenó hace dos años y destaca por su silueta ligeramente oversized.

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Pero este color junto al escogido para Leonor y Sofía genera una curiosa anécdota en los posados, ya que forman la bandera de Francia. Este detalle ha causado tanto revuelo al ser justamente el día en el que España se disputa el pase a la final del Mundial con dicho país.

El rey Felipe VI afirma que acompañará a la selección si llega a la final

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La casa real no ha podido asistir a ese gran partido en el que España se podría clasificar para la final del Mundial por motivos de agenda. Pero el rey Felipe VI ya ha confirmado que si nuestro país se clasifica, acompañará a la selección. Así dio la noticia el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafa Louzán: "Estará en la final". Aunque, lógicamente, todavía no figura este viaje en la agenda oficial de la Casa Real.

Si España elimina a Francia y llega hasta la final, no sería la primera vez que la selección española contase con la compañía del rey Felipe VI. El monarca ya viajó a México durante la fase de grupos para presenciar el encuentro entre España y Uruguay disputado en Guadalajara. Felipe VI siguió el partido desde el palco y celebró la victoria de España que encarriló su clasificación para las eliminatorias.