Iván Sevilla 18 JUL 2026 - 14:24h.

La agresión con un cuchillo ocurrió poco antes de las 23:30 horas en un domicilio del barrio de la Coronación en Vitoria

El hombre, de 42 años, sufrió una herida en el pecho y cortes en la cara tras mantener una discusión con la arrestada

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Vitoria-GasteizUna mujer fue detenida por un presunto intento de homicidio tras apuñalar en el pecho a su expareja en una vivienda ubicada en la ciudad de Vitoria-Gasteiz (Álava). La víctima se saltó la orden de alejamiento que tenía sobre ella.

Así lo han matizado desde la Ertzaintza en su comunicado sobre una agresión con arma blanca que se produjo este 17 de julio poco antes de las 23:30 horas en un domicilio situado en el barrio de la Coronación.

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Varias patrullas acudieron allí tras recibirse el aviso y, cuando subían por las escaleras del edificio, se encontraron a un varón de 42 años con una herida sangrante en su cuerpo y un corte en la cara.

Pidieron asistencia sanitaria urgente para atender al hombre, que tuvo que ser evacuado al Hospital de Txagorritxu, donde permanece ingresado. Se abrieron diligencias como investigado por quebrantar la medida judicial.

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Discusión previa y ataque con un cuchillo de cocina

Dado que el afectado aseguró a los agentes que su expareja era quien le había atacado, llegaron hasta el piso donde estaba en esos instantes posteriores al suceso. Vieron que tenía restos de sangre en su ropa.

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Identificada in situ, ella defendió ante los policías que su antiguo compañero sentimental se había presentado en su casa, iniciándose después una discusión entre ambos.

Acabó admitiendo que, en un momento determinado, había cogido un cuchillo de cocina de unos 12 centímetros de hoja y se lo había clavado a la víctima. Fue hallado en la encimera.

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Tenían antecedentes por agresiones mutuas

No era la primera vez que ocurría un incidente tal, pues los dos tienen antecedentes por episodios de agresiones mutuas. El varón es de procedencia latinoamericana, según detalla la Ertzaintza.

Por su parte, a la mujer, de 33 años y nacionalidad española, se le atribuye también un delito de atentado por agredir a un agente en los minutos previos a su arresto. Será puesta a disposición judicial.