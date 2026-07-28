La Policía Nacional investiga posibles excesos policiales en la protesta contra el turismo masivo en Palma

Los organizadores estudian denunciar las cargas policiales en Palma

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La Policía Nacional ha abierto una investigación interna para esclarecer si algunos de los agentes desplegados durante la manifestación contra el turismo masivo celebrada el pasado domingo en Palma incurrieron en actuaciones desproporcionadas durante las cargas policiales registradas al término de la marcha.

La protesta, que reunió a cerca de 25.000 personas, transcurrió con normalidad durante gran parte de su recorrido por el centro de la capital balear. Sin embargo, la situación cambió al finalizar la movilización, cuando se produjeron enfrentamientos entre algunos participantes y los agentes encargados del dispositivo de seguridad, desencadenando varias cargas policiales que han generado una fuerte polémica.

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A raíz de lo ocurrido, la Dirección General de la Policía ha iniciado una investigación con el objetivo de determinar si la actuación de algunos efectivos se ajustó a los protocolos establecidos o si, por el contrario, se produjeron excesos en el uso de la fuerza. En caso de detectarse comportamientos irregulares, se procederá a depurar las responsabilidades disciplinarias correspondientes.

Una concentración para exigir responsabilidades

Mientras avanza la investigación, alrededor de 300 personas se han concentrado este lunes frente a la Delegación del Gobierno en Baleares para mostrar su rechazo a la actuación policial y reclamar explicaciones por las cargas producidas durante la manifestación.

La protesta se ha desarrollado de forma pacífica y sin incidentes, aunque bajo una importante presencia de agentes de la Policía Nacional. Durante la concentración, los asistentes han coreado consignas contra la actuación policial y han solicitado la dimisión del delegado del Gobierno, al que responsabilizan políticamente del dispositivo de seguridad desplegado durante la jornada del domingo.

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Los manifestantes también han exigido que se esclarezcan los hechos y que se garantice el derecho a la protesta sin que se produzcan actuaciones que consideran desproporcionadas por parte de las fuerzas de seguridad.

Los organizadores estudian emprender acciones legales

Por su parte, los organizadores de la movilización han anunciado que están recopilando testimonios, vídeos e imágenes con el fin de documentar lo sucedido durante el final de la manifestación. Según han explicado, estudian presentar una denuncia colectiva contra los agentes que, presuntamente, habrían agredido a más de una veintena de manifestantes durante la intervención policial.

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Las entidades convocantes sostienen que varias personas sufrieron lesiones como consecuencia de las cargas y consideran que existen indicios suficientes para solicitar que se investigue la actuación de los agentes implicados. Asimismo, han pedido que cualquier posible abuso sea esclarecido y, en su caso, sancionado.

Investigación abierta

La investigación interna de la Policía Nacional analizará ahora las imágenes grabadas durante la manifestación, así como los informes elaborados por los agentes y el resto del material disponible para reconstruir lo ocurrido al término de la protesta.

El objetivo es determinar si el dispositivo actuó conforme a los protocolos de intervención o si algunos policías incurrieron en un uso excesivo de la fuerza. Mientras tanto, la polémica continúa abierta en Palma, donde las cargas policiales han reavivado el debate sobre la gestión del orden público en las movilizaciones contra el turismo masivo y la necesidad de garantizar tanto la seguridad como el derecho de manifestación.