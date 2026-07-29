'Con quién te irías de cañas' estudia qué personalidades de la música, el cine, el deporte o la creación de contenido son las preferidas para compartir una cerveza este verano

El 81 % de los españoles consume la cerveza acompañado de familia o amigos como parte de la cultura de tapeo o aperitivo

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Rosalía, Aitana o la Princesa Leonor se encuentran entre las celebridades con quienes los españoles compartirían una tarde de cañas. Así lo revela la nueva edición de 'Con quién te irías de cañas', el estudio de Cerveceros de España elaborado por Alpha Research para mostrar qué personalidades de la música, el cine, el deporte o la creación de contenido son las preferidas para compartir una caña este verano.

Rosalía encabeza el ranking nacional al obtener el 16,6 % de los votos en la encuesta. La cantante catalana se sitúa por delante de Úrsula Corberó (12,7 %) y Aitana (11,2 %), mientras que Sara Carbonero (10,1 %) y la princesa Leonor (8,2 %), quienes completan el Top 5 de las figuras preferidas para compartir una cerveza.

Como novedad, la Princesa de Asturias entra por primera vez en el listado, liderando su categoría en la Región de Murcia. Rosalía, por su parte, lidera entre las mujeres (20 %), los jóvenes de 18 a 29 años (22,3 %) y es la opción más votada en Cataluña, Galicia y Cantabria.

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Antonio Banderas, favorito entre las mujeres

A la cabeza del ranking masculino se encuentra Antonio Banderas (14,8 %), seguido de Javier Bardem (11,8 %) y Rafael Nadal (11,5 %). Ibai Llanos (10,6 %) y Mario Casas (10,5 %) completan el Top 5 de las figuras preferidas para pasar una tarde de cañas.

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El actor malagueño lidera entre las mujeres (17,7 %), las personas de 60 o más años (22,5 %) y es la opción más votada en Aragón, la Comunidad Valenciana y Canarias. Sin embargo, el marido de Penélope Cruz destaca entre los hombres (13,1 %), las personas de 45 a 59 años (15,2 %) y es el favorito en Navarra, Cataluña y Castilla y León. El tenista es el favorito entre los votantes de su tierra en las Islas Baleares.

Un ritual como nexo social

"En un entorno digital donde gran parte de nuestras interacciones se producen a través de pantallas, el reencuentro presencial en los bares surge como la respuesta natural frente a la rutina y la fatiga digital de las redes sociales", explican desde Cerveceros.

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Las cifras muestran que el 81 % de los españoles la consume acompañado de familia o amigos como parte de la cultura de tapeo o aperitivo, y el 61 % la consume en formato caña en un bar o restaurante. "Lejos de las dinámicas de consumo individual o solitario de otros países, los españoles entienden esta bebida como una herramienta clave de conexión humana", concluyen.