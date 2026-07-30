Rescatados nueve senderistas y tres barranquistas en el Pirineo aragonés: ya son 150 desde primeros de junio

Desde primeros de junio, los salvamentos realizados en la provincia de Huesca ya superan los 150.

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La Guardia Civil ha tenido que rescatar a tres barranquistas y a nueve senderistas en ocho operaciones de auxilio en los últimos días. En las intervenciones han participado efectivos del Greim de Benasque, Boltaña y Panticosa, las Unidades Aéreas de Huesca y Benasque y sanitarios del 061.

Desde primeros de junio, los salvamentos realizados en la provincia de Huesca ya superan los 150. Solo en el mes de julio han fallecido seis personas practicando actividades al aire libre en la montaña.

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Una senderista guipuzcoana de 45 años tuvo que ser evacuada con un fuerte dolor lumbar en las inmediaciones del refugio de Respomuso (Sallent de Gállego); y otra malagueña de 47 necesitó la ayuda de la Guardia Civil en el barranco de Remuñé, ya que debido a la falta de preparación física, se encontraba mareada y no podía continuar. Ese mismo día un valenciano de 32 años sufrió un profundo corte en la pierna cerca del pico Balaitus (Sallent de Gállego), al caerle encima unas piedras, que requirieron el traslado a una hospital, informa el diario Heraldo.

Un rescate de senderismo en España cuesta entre 200 y 300 euros si se hace por tierra, pero puede subir de 5.000 a 8.000 euros o más si interviene un helicóptero. La mayoría de las veces el rescate es gratuito, pero algunas comunidades autónomas cobran una tasa si hay imprudencia grave, falta de equipo adecuado o ignorar alertas meteorológicas rojas o naranjas.

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Cómo hacer senderismo para evitar riesgos

El director del centro de Traumatología y Medicina deportiva Clínica iQtra, el doctor Ángel Villamor, ha destacado que una buena ruta senderista no empieza al echar a andar, sino cuando se elige el calzado, se prepara el material y se adaptas el cuerpo al esfuerzo a realizar.

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"Muchas de las lesiones más habituales no se producen por una caída o un accidente, sino por pequeños errores que empiezan incluso antes de dar el primer paso", ha indicado al respecto, tras lo que ha ofrecido cinco recomendaciones "para disfrutar del senderismo sin que una lesión arruine las vacaciones".

Así, en primer término, Villamor ha indicado que "estrenar las botas el día de la ruta es un error". "El pie también necesita entrenamiento", ha afirmado, para añadir que igual que se preparan los músculos antes de una carrera, es necesario "acostumbrarlo progresivamente al calzado" con el que se va a caminar durante horas, aspecto en el que ha aconsejado valorar un estudio de la pisada cuando existan molestias frecuentes o apoyos incorrectos.

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"Las ampollas siguen siendo uno de los principales enemigos de quienes realizan largas rutas", destaca tras lo que ha explicado que "utilizar dos calcetines finos hace que la fricción se produzca entre ambos tejidos y no directamente sobre la piel, reduciendo el riesgo de rozaduras". Además, se ha referido a los bastones, que "sirven más para bajar que para subir", ya que "en las bajadas, la rodilla soporta una gran parte del impacto".

Junto a ello, ha subrayado que la mochila "no debería pesar más del 10 por ciento" del peso corporal. "Una mochila excesivamente pesada aumenta la carga sobre la columna y favorece la fatiga", ha incidido, para señalar, también, que es mejor utilizar sandalias que chanclas, y es que estas últimas "obligan a los dedos a hacer un esfuerzo constante para sujetarlas al caminar".

De cualquier forma, y una vez expuesto que "caminar es una de las actividades más recomendables para la salud, siempre que se practique con una preparación adecuada", ha manifestado que "no hace falta ser un montañero experimentado para disfrutar de una ruta", pero "sí conviene planificarla, escuchar al cuerpo y cuidar los pequeños detalles".