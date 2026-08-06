Realizar una serie de pequeños cambios en la cocina puede reducir el consumo energético durante todo el año

Frigorífico, horno, vitrocerámica y lavavajillas acaparan más del 30% de la factura

Adiós a los gastos invisibles: no es complicado detectar qué aparatos siguen consumiendo energía aunque estén apagados

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De todas las estancias de la casa, la cocina es la que más electricidad devora, y no por un margen estrecho. Según los datos del IDAE, un hogar medio español consume alrededor de 4.000 kilovatios hora al año, y solo cuatro electrodomésticos (el frigorífico, el horno, la vitrocerámica y el lavavajillas) acaparan más del 30 % de esa factura. Con esto en mente, queda claro que los pequeños cambios de hábitos en la cocina son mucho más que una recomendación cosmética, sino la palanca de un ahorro doméstico con retorno inmediato y visible en la factura eléctrica de cada mes.

El frigorífico: el aparato que nunca se apaga

Empecemos por el que más peso tiene. Un frigorífico está enchufado las 24 horas del día, los 365 días del año, y representa por sí solo entre el 20% y el 30% del consumo eléctrico total de un hogar.

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El manual del ahorro con este electrodoméstico pasa por seguir tres reglas elementales que multiplican su rendimiento.

Temperatura : debe fijarse entre 4 y 5 grados en el compartimento de refrigeración y en -18 grados en el congelador.

: debe fijarse entre 4 y 5 grados en el compartimento de refrigeración y en -18 grados en el congelador. Ubicación : alejarlo del horno, del radiador o de una ventana soleada evita que trabaje contra un foco de calor constante.

: alejarlo del horno, del radiador o de una ventana soleada evita que trabaje contra un foco de calor constante. Escarcha: una capa de hielo superior a tres milímetros en el congelador puede disparar el consumo hasta un 30% incluso con acumulaciones menores.

Descongelarlo periódicamente es, por tanto, una operación gratuita con retorno inmediato.

Añádanse a esto dos gestos silenciosos: no introducir alimentos calientes, que obligan al compresor a realizar un sobreesfuerzo innecesario, y pensar bien qué se necesita antes de abrir la puerta.

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Vitrocerámica frente a inducción

Una vitrocerámica convencional consume, según los datos que maneja el IDAE, entre 1.200 y 2.500 vatios por hora. Una placa de inducción, entre 1.500 y 2.000. En términos comparativos, la inducción consume entre un 20% y un 40% menos de electricidad que la vitrocerámica, además de ofrecer un calentamiento más rápido y un control térmico mayor.

Quien conserve todavía la vitrocerámica clásica puede compensar parte de la desventaja aprovechando el calor residual, dado que la placa mantiene la temperatura hasta cinco minutos después de apagarse, frente a apenas uno o dos minutos de la inducción. Apagar el fuego cinco minutos antes de terminar la cocción es dinero directo devuelto al bolsillo.

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El tamaño de la sartén debe coincidir con el diámetro del fuego, sin excepción. Colocar una cazuela pequeña sobre un fuego grande derrocha energía por los bordes en forma de calor perdido. Cocinar con tapa, otro gesto elemental, permite ahorrar hasta un 25% de energía. Y la olla a presión es probablemente el instrumento más infravalorado del inventario doméstico. Calentar 1,5 litros de agua en una olla abierta con un fondo que distribuye mal el calor consume 850 vatios, frente a los 150 vatios que exige una olla a presión con fondo grueso. La diferencia supera el 80%.

Microondas antes que horno

El IDAE aconseja cocinar primero con el microondas, después con la olla a presión y solo en última instancia con el horno eléctrico. Los porcentajes lo justifican: sustituir el horno por el microondas para preparaciones habituales permite ahorrar entre un 60% y un 70% de energía. El horno, cuando resulte imprescindible, exige tres precauciones concretas: no abrir la puerta más de lo necesario, ya que cada apertura pierde alrededor del 20% de la energía calorífica acumulada, mantener limpias las paredes internas, porque los residuos quemados reducen la eficiencia térmica, y planificar cocciones múltiples para amortizar el precalentamiento en varias preparaciones consecutivas.

El lavavajillas contra el mito del fregado a mano

La creencia popular de que fregar los platos a mano ahorra más que utilizar el lavavajillas es, en términos energéticos, incorrecta. Un lavavajillas moderno consume menos agua y menos electricidad que un fregado manual equivalente, siempre que se cumplan dos condiciones: cargarlo por completo antes de encenderlo y activar el programa ECO, que utiliza temperaturas más bajas y prolonga ligeramente el ciclo, pero reduce el consumo eléctrico hasta un 30%. El prelavado bajo el grifo, además, ha dejado de ser necesario en la práctica totalidad de los modelos actuales.

El consumo fantasma de la cocina

Y una última capa, la que rara vez se contempla en el capítulo culinario: los aparatos pequeños de la cocina, como cafetera programable, tostadora, microondas con reloj digital, robot aspirador de la despensa, siguen absorbiendo energía en modo stand-by mientras aparentan estar apagados.

Según los datos del IDAE, este consumo fantasma representa alrededor del 7% del gasto eléctrico anual doméstico. Agrupar esos aparatos en una regleta con interruptor y desconectarla al terminar el día es la última capa de ahorro que cierra el círculo. Sumadas todas las decisiones, la factura de la cocina puede recortar en el conjunto del año una cifra que pocos hogares creen posible sin cambiar un solo electrodoméstico.