El agente asistió el martes a una exhibición de perros y le robó por la noche el arma a un compañero

El doloroso adiós a Laura de sus compañeros guardias civiles, su equipo de baloncesto y de rugby en Llanes: "Dejas una huella imborrable"

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Dámaso F.S., el guardia civil que asesinó el miércoles en Llanes a su expareja y también agente del instituto armado, Laura Cruz, utilizó un arma que había robado en el cuartel de Zamora en el que estaba destinado desde hacía 10 años. A mediodía entró en las dependencias de la Benemérita en Llanes y disparó contra la mujer.

También disparó en una rodilla al teniente de Ribadesella, que había acudido en auxilio de la víctima, y abrió fuego contra otros agentes mientras intentaba huir. Un agente consiguió alcanzarle durante el intercambio de disparos y el agresor también acabó falleciendo.

Dámaso, de 49 años y natural de Ferrol, estaba destinado en el Servicio Cinológico de la Comandancia de Zamora, donde entrenaba a perros policía. Esta misma semana había recibido la comunicación de su separación del servicio y la expulsión de Cuerpo después de una condena firme por violencia de género ejercida contra su exmujer.

Le robó el arma a un compañero

El martes asistió a una exhibición con perros en Zamora, donde supuestamente robó el arma a un compañero. Puso rumbo a Asturias y el miércoles, a mediodía, irrumpió en el cuartel donde trabajaba Laura.

Al parecer, el guardia civil que vigila la puerta se encontraba recogiendo una denuncia y no se percató de su presencia. Dámaso accedió por el garaje y utilizó una escalera interior para subir hasta la zona de despachos. Allí, con un chaleco antibalas puesto, se encontró con un guardia civil dedicado a tareas de violencia de género.

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Le disparó, pero las balas fueron frenadas por una mampara protectora. A continuación, se dirigió a la oficina de la plana mayor, donde estaba su exmujer, y abrió fuego contra ella. El atacante trató de abandonar el edificio tras el crimen por el mismo lugar por el que había entrado.

"Estaba obsesionado con ella"

Un teniente destinado en Ribadesella llegó en socorro de la víctima y Dámaso le disparó en una rodilla, causándole una herida grave. Ya en el garaje se produjo un nuevo tiroteo, en el que lograron abatir al agresor hiriéndole de gravedad y falleciendo posteriormente en la ambulancia.

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Laura ya había sufrido una agresión de Dámaso a las puertas del cuartel y figuraba en el sistema de protección de víctimas de violencia de género VioGén. Según recoge 'El Comercio', sus compañeros la describen como "una mujer de lo mejor, madre ejemplar y una compañera que siempre estaba cuando la necesitabas". Además, estos mismos compañeros reconocen los malos tratos que sufría Laura. "Ella era muy buena gente y llevaba mucho pasado.... Hace poco tiempo él la esperó fuera del cuartel y la agredió", comentan a 'El Comercio'.

Por su parte, el medio de comunicación 'La Nueva España' ha podido conocer gracias al entorno de Dámaso y de Laura que Personas que el guardia civil "estaba 'obsesionado con ella'. Según esos testimonios, seis años atrás se presentó en Llanes y fue localizado después de que Laura alertase a sus compañeros. Los agentes encontraron una pistola en el maletero de su vehículo. Hace unos dos años, añaden otras fuentes, irrumpió de nuevo en la villa y propinó un puñetazo en la cara a su exmujer, que necesitó atención médica".