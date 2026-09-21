Brueckner estaría decidido a contar su versión de los hechos y a defender su inocencia

El alemán, de 49 años, continúa siendo el principal sospechoso de la desaparición de Madeleine McCann

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El principal sospechoso de la desaparición de la niña británica Madeleine McCann en 2007 en Portugal, Christian Brückner, está planeando escribir un libro en el que defienda su inocencia y su versión de los hechos.

Brückner permanece bajo estrictas medidas de vigilancia tras salir de prisión en septiembre de 2025, después de cumplir una condena por violación en un caso ajeno a la desaparición de Madeleine. El alemán, de 49 años, continúa siendo el principal sospechoso para las autoridades alemanas por la desaparición de la niña británica, aunque nunca ha sido acusado formalmente por este caso y él niega cualquier implicación.

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Ya ha contactado con escritores profesionales

El acusado estaría decidido a contar su versión de los hechos y, según recoge Daily Mirror, ya habría contactado con al menos un escritor profesional para que le ayude a redactar el que sería su primer libro.

"Está desesperado por contar su versión de los hechos. Cree que escribir sobre su inocencia le ayudará", confirma una fuente cercana al delincuente, según recoge el citado medio. Además, también habría un interés económico detrás: "También lo ve como una forma de obtener ayuda económica, ya que no ha podido encontrar trabajo desde que salió de prisión y vive de las ayudas sociales".

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El caso Madeleine

Madeleine se encontraba de vacaciones en un apartamento en Praia da Luz, en el Algarve portugués, junto a sus padres, Gerry y Kate, y sus hermanos, los gemelos Sean y Amelie, un año menores que ella.

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El 3 de mayo de 2007, Gerry y Kate salieron a cenar con amigos a un restaurante cercano, turnándose con ellos para acercarse de vuelta al apartamento a lo largo de la velada. Cuando Kate lo hizo, descubrió que Madeleine había desaparecido.

Christian B., delincuente sexual reincidente, ha sido condenado por diversos delitos, entre ellos la violación de una mujer de 72 años en 2005 en el Algarve portugués, así como por abusos sexuales a menores y posesión de material de explotación infantil, según confirmaron fuentes de la fiscalía alemana, incluido el portavoz Thomas Klinge.

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El sospechoso vivió en el Algarve entre 1995 y 2007 y trabajó en distintos empleos en la zona de Lagos y Praia da Luz. Registros telefónicos sitúan su móvil en las inmediaciones del lugar de la desaparición la noche del 3 de mayo de 2007, y abandonó Portugal poco después.

En los últimos años, la fiscalía alemana, representada por el fiscal Hans Christian Wolters, ha reiterado que existen “pruebas concretas” contra él, aunque no ha detallado su naturaleza ni ha confirmado que sean pruebas forenses directas.