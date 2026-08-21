Se han registrado destrozos en al menos 11 colegios y 12 centros de salud, y alrededor de 9.000 personas se han visto afectadas por los cortes de luz

El seísmo con epicentro en Ayacucho se ha producido a una profundidad de 108 kilómetros y le han seguido dos réplicas de de 4,2 y 4,0 grados

Compartir







El terremoto de magnitud 7,2 que ha sacudido la región de Ayacucho, al sur de Perú, deja por el momento, al menos tres personas heridas y daños en cerca de una treintena de edificios públicos, según registros de las autoridades peruanas. Al seísmo le han seguido dos réplicas de de 4,2 y 4,0 grados y según el Instituto Geofísico de Perú, ha ocurrido a una profundidad de 108 kilómetros.

Al menos 11 colegios y 12 centros de salud afectados

"El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial (COES) del Ministerio de Educación ha reportado afectaciones en nueve instituciones educativas de Ayacucho y dos de Apurímac", ha informado el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI).

En el comunicado ha adelantado "el aislamiento preventivo de los ambientes comprometidos" mientras se evalúan los daños y se coordinan "acciones para garantizar la continuidad del servicio educativo en espacios seguros".

Asimismo, el Instituto ha recogido que, por su parte, "el COES del Ministerio de Salud registra, hasta el momento, un total de tres personas lesionadas", todas ellas atendidas en el Hospital de Apoyo de Coracora.

PUEDE INTERESARTE Los terremotos de Granada dejan hasta 14 edificios marcados en rojo por los desperfectos han sufrido en sus estructuras

El mismo órgano ha registrado "afectaciones en diez Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) en Ayacucho y dos en Cusco", si bien "los servicios de atención se mantienen operativos". "De igual modo, seis establecimientos de la Red de Salud Ayacucho han sufrido daños", agrega, elevando la cifra total de edificios públicos afectados a 29.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Al menos 9.000 personas afectadas por los cortes de luz

El seísmo también ha tenido efecto sobre la red eléctrica de la región, con una interrupción que "ha afectado a 6.023 usuarios en la provincia de Nazca (departamento de Ica) y a 2.990 usuarios en el distrito de Puquio, provincia de Lucanas, departamento de Ayacucho".

Ante este problema, el COES del Ministerio de Energía y Minas "ha activado su plan de contingencia", con el objetivo de resolver el corte eléctrico a la mayor brevedad y asistir a los afectados.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Siendo estas, por ahora, todas las consecuencias registradas por el INDECI, el órgano ha señalado que "continúa coordinándose con las autoridades regionales y locales, monitorea la situación y exhorta a mantener activos los Centros de Operaciones de Emergencia".