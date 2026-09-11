El autobús chocó contra la barrera de seguridad, antes de salirse de la carretera y quedar volcado sobre uno de sus lados

Hasta el momento, las autoridades no han aclarado el balance total de víctimas y heridos, limitándose a informar de que limitado a informar de que varias personas han fallecido y otras han resultado heridas

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Varias personas han perdido la vida y otras han resultado heridas tras volcar un autobús turístico en el cantón de Grisones, al este de Suiza. El él viajaban casi medio centenar de pasajeros de nacionalidad neerlandesa. Hasta el momento, las autoridades no han aclarado el balance de lesiones y víctimas, sin embargo, el suceso ya ha sido calificado como un "grave accidente" por un portavoz policial.

El suceso tuvo lugar hacia las 16.45 horas (hora local), cuando el autocar circulaba de Zernez hacia Susch. Fue entonces cuando el vehículo chocó contra la barrera de seguridad, antes de salirse de la carretera y quedar volcado sobre uno de sus lados, según informaciones del diario suizo 'Les Temps'.

El tramo donde ha ocurrido el accidente llevaba varios meses en obras

En el autobús, perteneciente a una compañía neerlandesa, viajaban un total de 49 ciudadanos neerlandeses, incluido el conductor, según ha indicado la Asociación General de Empresas de Viajes de los Países Bajos (ANVR, por sus siglas en neerlandés) al diario suizo 'Blick'.

El accidente se ha producido sin otros vehículos implicados y en un tramo de carretera que llevaba tiempo en obras. El destino final del autobús era Austria, tras haber iniciado su viaje turístico el pasado lunes.

La Policía de Grisones se ha limitado a informar de que varias personas han fallecido y otras han resultado heridas, agregando que facilitará más información sobre el accidente más adelante, según ha recogido 'Les Temps'.

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Al lugar de los hechos, en Susch, una comuna contigua al este de Davos, se han movilizado fuerzas de intervención de fuera del cantón, como la policía cantonal de St. Gallen, más al norte. Un amplio despliegue de helicópteros y vehículos de emergencia han atendido a los pasajeros.

Se llevará a cabo una investigación para esclarecer lo sucedido

Ante lo sucedido y a la espera de que trasciendan más datos, el presidente de Suiza, Guy Parmelin, ha expresado su "más sincero pésame a las familias de quienes han perdido la vida", mostrándose "profundamente conmocionado y consternado por el trágico accidente", través de un mensaje publicado en sus redes sociales

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El dirigente ha agradecido "enormemente la labor de los equipos de emergencias", y ha subrayado que "las autoridades suizas competentes se asegurarán de que se lleve a cabo una investigación exhaustiva y minuciosa para esclarecer todas las circunstancias que rodean este accidente".